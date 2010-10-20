CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-OrdersMQL5 - индикатор для MetaTrader 5

hasayama
Просмотров:
4300
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор может быть еще сыроват, но основную идею реализует. Пожелания и замечания приветствуются.

Объекты на графике кликабельны, описание см. ниже.

Входные параметры:

Язык

  • Language - язык сообщений (в данной версии предусмотрены английский и русский).
Настройки отображения
  • ShowCurrentPostion - true - показывать дополнительную информацию о текущей позиции.
  • CompactPositionInfo - true - показывать только информацию о прибыли, false - показывать более информативное сообщение.
  • ShowDealHistory - true - показывать информацию по истории сделок.

Дополнительные настройки отображения

  • StartTime - время, начиная с которого будет показана история сделок.
  • BuyColor - цвет сделок на покупку.
  • SellColor - цвет сделок на продажу.
  • InfoColor - цвет дополнительной информации.
  • FontSize - размер шрифта.

Несколько иллюстраций работы индикатора:

Рис. 1 - Отображение истории сделок:

Отображение истории сделок

Если кликнуть на любую из стрелочек, можно получить немного дополнительной информации. Повторный клик убирает дополнительную информацию.

Рис. 2 - Дополнительные возможности отображения:

Дополнительные возможности отображения истории сделок

