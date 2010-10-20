Этот индикатор может быть еще сыроват, но основную идею реализует. Пожелания и замечания приветствуются.

Объекты на графике кликабельны, описание см. ниже.

Входные параметры:

Язык

Language - язык сообщений (в данной версии предусмотрены английский и русский).

Настройки отображения

ShowCurrentPostion - true - показывать дополнительную информацию о текущей позиции.

- true - показывать дополнительную информацию о текущей позиции. CompactPositionInfo - true - показывать только информацию о прибыли, false - показывать более информативное сообщение.

- true - показывать только информацию о прибыли, false - показывать более информативное сообщение. ShowDealHistory - true - показывать информацию по истории сделок.

Дополнительные настройки отображения

StartTime - время, начиная с которого будет показана история сделок.

- время, начиная с которого будет показана история сделок. BuyColor - цвет сделок на покупку.

- цвет сделок на покупку. SellColor - цвет сделок на продажу.

- цвет сделок на продажу. InfoColor - цвет дополнительной информации.

- цвет дополнительной информации. FontSize - размер шрифта.

Несколько иллюстраций работы индикатора:

Рис. 1 - Отображение истории сделок:

Если кликнуть на любую из стрелочек, можно получить немного дополнительной информации. Повторный клик убирает дополнительную информацию.

Рис. 2 - Дополнительные возможности отображения: