Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-OrdersMQL5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4300
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор может быть еще сыроват, но основную идею реализует. Пожелания и замечания приветствуются.
Объекты на графике кликабельны, описание см. ниже.
Входные параметры:
Язык
- Language - язык сообщений (в данной версии предусмотрены английский и русский).
- ShowCurrentPostion - true - показывать дополнительную информацию о текущей позиции.
- CompactPositionInfo - true - показывать только информацию о прибыли, false - показывать более информативное сообщение.
- ShowDealHistory - true - показывать информацию по истории сделок.
Дополнительные настройки отображения
- StartTime - время, начиная с которого будет показана история сделок.
- BuyColor - цвет сделок на покупку.
- SellColor - цвет сделок на продажу.
- InfoColor - цвет дополнительной информации.
- FontSize - размер шрифта.
Несколько иллюстраций работы индикатора:
Рис. 1 - Отображение истории сделок:
Если кликнуть на любую из стрелочек, можно получить немного дополнительной информации. Повторный клик убирает дополнительную информацию.
Рис. 2 - Дополнительные возможности отображения:
Начиная с билда 334 в клиентский терминал MetaTrader 5 добавлено отображение экономических новостей при помощи специальных графических объектов (OBJ_EVENT). Скрипт выводит дату и время последнего экономического события, отмеченного розовым цветом.2MA_RSI
Советник на двух МА и RSI
Предлагаемый набор индикаторов позволит вам добавить на график важные ценовые метки а также выделить начало/конец периодов. Информируют о приближении цены к дневным или историческим максимумам/минимумам.Adaptive Moving Average with Bollinger Bands ®
Адаптивное cкользящее cреднее c линиями Боллинджера.