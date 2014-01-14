s-LastPinkEventDate

Desde el build 344 del terminal cliente es posible visualizar el calendario económico mediante el objeto gráfico especial (OBJ_EVENT).

El script visualiza el Calendario Económico con la información económica actual y la fecha del último evento importante (rosa).

Uso de la función de tipo datetime last_pink_event_date()

datetime last_pink_event_date() { string name= "" ; int total= ObjectsTotal ( 0 )- 1 ; for ( int i=total; i>= 0 ; i --) { name= ObjectName ( 0 ,i); if ( ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE , 0 ) != 109 ) continue ; if ( ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , 0 ) != Pink) continue ; datetime date=( datetime ) StringSubstr (name, 0 , 16 ); return (date); } return ( 0 ); }

Recomendaciones: