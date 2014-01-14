CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

s-LastPinkEventDate - script para MetaTrader 5

Alexander P. (FinGeR) | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
[Eliminado]
Visualizaciones:
1301
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Desde el build 344 del terminal cliente es posible visualizar el calendario económico mediante el objeto gráfico especial (OBJ_EVENT).

El script visualiza el Calendario Económico con la información económica actual y la fecha del último evento importante (rosa).

s-LastPinkEventDate

s-LastPinkEventDate

Uso de la función de tipo datetime last_pink_event_date()

//+------------------------------------------------------------------+
//| The function returns the date of the last event                  |
//| marked in pink (economic indicator                               |
//| is less than expected).                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime last_pink_event_date()
  {
   string  name="";
   int total=ObjectsTotal(0)-1;

   for(int i=total; i>=0; i --)
     {
      name=ObjectName(0,i);

      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0)  !=  109) continue; // Object type - Event
      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Object color - Pink

      datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // Highlight the event date from the text string

      return(date); //return the date
     }

   return(0);
  }

Recomendaciones:

  • Los fines de semana no se muestran objetos en el gráfico
  • Los objetos gráficos especiales deben existir y estar activados

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/205

ClearView - PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator y plantilla ClearView - PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator y plantilla

Mejore sus gráficos añadiendo marcadores inteligentes para los valores relevantes del precio, inicio y final de año/mes/semana/día/sesión. Incluye un puntero de precio que cambia de color cuando el precio está cerca de un valor relevante (por ej. máximo/mínimo histórico)

i-OrdersMQL5 i-OrdersMQL5

Este indicador muestra en el gráfico el historial de transacciones.

2MA_RSI 2MA_RSI

Este Asesor Experto utiliza dos Medias Móviles y el indicador RSI.

is7n_trend.mq5 (new) is7n_trend.mq5 (new)

Este indicador de tendencia se basa en medias móviles.