Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
s-LastPinkEventDate - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- [Eliminado]
- Visualizaciones:
- 1301
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Desde el build 344 del terminal cliente es posible visualizar el calendario económico mediante el objeto gráfico especial (OBJ_EVENT).
El script visualiza el Calendario Económico con la información económica actual y la fecha del último evento importante (rosa).
Uso de la función de tipo datetime last_pink_event_date()
//+------------------------------------------------------------------+ //| The function returns the date of the last event | //| marked in pink (economic indicator | //| is less than expected). | //+------------------------------------------------------------------+ datetime last_pink_event_date() { string name=""; int total=ObjectsTotal(0)-1; for(int i=total; i>=0; i --) { name=ObjectName(0,i); if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0) != 109) continue; // Object type - Event if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Object color - Pink datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // Highlight the event date from the text string return(date); //return the date } return(0); }
Recomendaciones:
- Los fines de semana no se muestran objetos en el gráfico
- Los objetos gráficos especiales deben existir y estar activados
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/205
Mejore sus gráficos añadiendo marcadores inteligentes para los valores relevantes del precio, inicio y final de año/mes/semana/día/sesión. Incluye un puntero de precio que cambia de color cuando el precio está cerca de un valor relevante (por ej. máximo/mínimo histórico)i-OrdersMQL5
Este indicador muestra en el gráfico el historial de transacciones.
Este Asesor Experto utiliza dos Medias Móviles y el indicador RSI.is7n_trend.mq5 (new)
Este indicador de tendencia se basa en medias móviles.