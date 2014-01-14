Participe de nossa página de fãs
i-OrdersMQL5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2268
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador exibe o histórico de negociações no gráfico. Sugestões são bem vindas.
Os objetos do gráfico são clicáveis. As cores podem ser personalizadas nos parâmetros de entrada do indicador.
Parâmetros de entrada:
Linguagem
- Language - Linguagem das mensagens (nesta versão são suportadas as línguas em Inglês e Russo).
- ShowCurrentPostion - true - exibe informações adicionais sobre a posição atual.
- CompactPositionInfo - true - exibe informações apenas sobre o lucro, false - exibe toda a informação.
- ShowDealHistory - true - exibe informações sobre o histórico de negociações.
Configurações adicionais
- StartTime - hora de início para proceder.
- BuyColor - cor de negociações de compra.
- SellColor - cor de negociações de venda.
- InfoColor - cor de informações adicionais.
- FontSize - tamanho da fonte.
Imagens:
Algumas figura para ilustrar como ele se parece:
Figura 1. Exibe o histórico de negociações
Se você clicar em qulquer seta, você pode adquirir maiores informações. Clique novamente para escondê-las.
Figura 2. Exibir informações adicionais
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/208
