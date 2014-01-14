O indicador exibe o histórico de negociações no gráfico. Sugestões são bem vindas.

Os objetos do gráfico são clicáveis. As cores podem ser personalizadas nos parâmetros de entrada do indicador.

Parâmetros de entrada:

Linguagem

Language - Linguagem das mensagens (nesta versão são suportadas as línguas em Inglês e Russo).

Configurações de exibição

ShowCurrentPostion - true - exibe informações adicionais sobre a posição atual.

- true - exibe informações adicionais sobre a posição atual. CompactPositionInfo - true - exibe informações apenas sobre o lucro, false - exibe toda a informação.

- true - exibe informações apenas sobre o lucro, false - exibe toda a informação. ShowDealHistory - true - exibe informações sobre o histórico de negociações.

Configurações adicionais



StartTime - hora de início para proceder.

- hora de início para proceder. BuyColor - cor de negociações de compra.

- cor de negociações de compra. SellColor - cor de negociações de venda.

- cor de negociações de venda. InfoColor - cor de informações adicionais.

- cor de informações adicionais. FontSize - tamanho da fonte.

Imagens:

Algumas figura para ilustrar como ele se parece:

Figura 1. Exibe o histórico de negociações

Se você clicar em qulquer seta, você pode adquirir maiores informações. Clique novamente para escondê-las.

Figura 2. Exibir informações adicionais