i-OrdersMQL5 - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe o histórico de negociações no gráfico. Sugestões são bem vindas.

Os objetos do gráfico são clicáveis. As cores podem ser personalizadas nos parâmetros de entrada do indicador.

Parâmetros de entrada:

Linguagem

  • Language - Linguagem das mensagens (nesta versão são suportadas as línguas em Inglês e Russo).
Configurações de exibição
  • ShowCurrentPostion - true - exibe informações adicionais sobre a posição atual.
  • CompactPositionInfo - true - exibe informações apenas sobre o lucro, false - exibe toda a informação.
  • ShowDealHistory - true - exibe informações sobre o histórico de negociações.

Configurações adicionais

  • StartTime - hora de início para proceder.
  • BuyColor - cor de negociações de compra.
  • SellColor - cor de negociações de venda.
  • InfoColor - cor de informações adicionais.
  • FontSize - tamanho da fonte.

Imagens:

Algumas figura para ilustrar como ele se parece:

Figura 1. Exibe o histórico de negociações

Se você clicar em qulquer seta, você pode adquirir maiores informações. Clique novamente para escondê-las.

Figura 2. Exibir informações adicionais

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/208

