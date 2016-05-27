Dieser Indikator muss noch nachgearbeitet werden, er setzt aber die Hauptidee um. Ich würde mich auf Eure Anmerkungen und Vorschläge freuen.

Man kann die Objekte auf dem Chart anklicken. Beschreibung siehe unten.

Eingabeparameter:

Sprache

Language - Sprache von Nachrichten (in dieser Version — Englisch und Russisch).

Anzeigeeinstellungen

ShowCurrentPostion - true - zusätzliche Information über die aktuelle Position anzeigen.

- true - zusätzliche Information über die aktuelle Position anzeigen. CompactPositionInfo - true - nur Information über Profit anzeigen, false - mehr Informationen anzeigen.

- true - nur Information über Profit anzeigen, false - mehr Informationen anzeigen. ShowDealHistory - true - Informationen über Trade-Historie anzeigen.

Zusätzliche Einstellungen

StartTime - Zeit, ab welcher die Trade-Historie angezeigt wird.

- Zeit, ab welcher die Trade-Historie angezeigt wird. BuyColor - Farbe von Buy-Trades.

- Farbe von Buy-Trades. SellColor - Farbe von Sell-Trades.

- Farbe von Sell-Trades. InfoColor - Farbe zusätzlicher Informationen.

- Farbe zusätzlicher Informationen. FontSize - Schriftgröße.

Abbildungen:



Einige Beispiele dafür, wie der Indikator funktioniert:

Abb. 1 - Anzeige der Trade-Historie:

Wenn man auf einen Pfeil klickt, werden mehr Informationen angezeigt. Mit einem Doppelklick werden zusätzliche Informationen ausgeblendet.

Abb. 2 - Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten: