볼린저 밴드를 사용한 적응 이동 평균 ® - MetaTrader 5용 지표
- 123
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 또한 적응 이동 평균뿐만 아니라 추세를 정확하게 보여주며 가격 통로를 볼 수 있게 해줍니다.
적응 이동 평균(AMA) https://www.mql5.com/ko/code/10
볼린저 밴드 (BB) https://www.mql5.com/ko/code/14
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/206
