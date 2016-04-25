ターミナルビルド344は、特別なグラフィカルオブジェクト（OBJ_EVENT）を使用しての経済カレンダーニュースの表示を追加しました。現在の経済データを持つ経済カレンダーのデモンストレーションとして、直近のメジャーイベント（ピンク）の日付を出力するスクリプト

重要な価格ポイントや年/月/週/日/セッションの開始/終了にインテリジェントなマーカーを追加して、チャートを強化します。価格が重要な価格ポイント（例えば、歴史的な高/低）の近くにあるときはいつでも色が変化する価格ポインタが含まれています。