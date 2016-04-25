無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
ボリンジャーバンド®を持つ適応移動平均線 - MetaTrader 5のためのインディケータ
1533
このインディケータはトレンドを示しており、価格帯を見ることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/206
ターミナルビルド344は、特別なグラフィカルオブジェクト（OBJ_EVENT）を使用しての経済カレンダーニュースの表示を追加しました。現在の経済データを持つ経済カレンダーのデモンストレーションとして、直近のメジャーイベント（ピンク）の日付を出力するスクリプト
