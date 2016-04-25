コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ボリンジャーバンド®を持つ適応移動平均線 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Roman Romanenko
ビュー:
1533
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
amabb.mq5 (7.82 KB) ビュー
実際の著者

MetaTrader 5の標準インディケータパッケージの一部

内容

このインディケータはトレンドを示しており、価格帯を見ることができます。

適応移動平均線（Adaptive Moving Average、AMA）とBollinger Bands ®（BB）インディケータに基づきます。

ボリンジャーバンドを持つ適応移動平均線

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/206

s-LastPinkEventDate s-LastPinkEventDate

ターミナルビルド344は、特別なグラフィカルオブジェクト（OBJ_EVENT）を使用しての経済カレンダーニュースの表示を追加しました。現在の経済データを持つ経済カレンダーのデモンストレーションとして、直近のメジャーイベント（ピンク）の日付を出力するスクリプト

ClearView - PricePointer、RoundNumberMarker、PeriodSeparatorおよびテンプレート ClearView - PricePointer、RoundNumberMarker、PeriodSeparatorおよびテンプレート

重要な価格ポイントや年/月/週/日/セッションの開始/終了にインテリジェントなマーカーを追加して、チャートを強化します。価格が重要な価格ポイント（例えば、歴史的な高/低）の近くにあるときはいつでも色が変化する価格ポインタが含まれています。

i-OrdersMQL5 i-OrdersMQL5

このインディケータはチャート上の約定履歴を示します。

多通貨OnTickMarketWatchティックイベントハンドラ 多通貨OnTickMarketWatchティックイベントハンドラ

このOnTickイベントハンドラは、特定の銘柄に対してティックを進行するように設計されています。これは、多通貨ティックイベントハンドラのバージョンです。