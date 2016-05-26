CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Adaptive Moving Average with Bollinger Bands - Indikator für den MetaTrader 5

Roman Romanenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1025
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
amabb.mq5 (7.82 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt einen Trend sowie einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt und erlaubt es, eine Preisspanne zu sehen.

Der Indikator beruht auf Adaptive Moving Average (AMA) und Bollinger Bands ® (BB).

Adaptive Moving Average with Bollinger Bands

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/206

Struktur des Expert Advisors des Teilnehmers notused Struktur des Expert Advisors des Teilnehmers notused

Dies ist die Vorlage eines Expert Advisors, geschrieben von Valeri Masurenko (notused) für ATC-2010

Event-Handler Neuer Balken für Indikatoren Event-Handler Neuer Balken für Indikatoren

Im Vergleich zur OnCalculate() werden die Daten des Indikators nur dann neu berechnet, wenn sich ein neuer Balken auf dem Chart bildet.

s-LastPinkEventDate s-LastPinkEventDate

Seit dem Build 334 werden Wirtschaftsnachrichten im MetaTrader 5 mithilfe von speziellen grafischen Objekten (OBJ_EVENT) angezeigt. Das Skript zeigt das Datum und die Zeit des letzten Ereignisses an, das rosa markiert ist.

is7n_trend.mq5 (new) is7n_trend.mq5 (new)

Ein Trendindikator auf der Grundlage der Gleitenden Durchschnitte. Die Originalversion funktioniert nicht stabil. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, eine eigene Version auf Basis des originalen Indikators zu schreiben.