und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Adaptive Moving Average with Bollinger Bands - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1025
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt einen Trend sowie einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt und erlaubt es, eine Preisspanne zu sehen.
Der Indikator beruht auf Adaptive Moving Average (AMA) und Bollinger Bands ® (BB).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/206
Dies ist die Vorlage eines Expert Advisors, geschrieben von Valeri Masurenko (notused) für ATC-2010Event-Handler Neuer Balken für Indikatoren
Im Vergleich zur OnCalculate() werden die Daten des Indikators nur dann neu berechnet, wenn sich ein neuer Balken auf dem Chart bildet.
Seit dem Build 334 werden Wirtschaftsnachrichten im MetaTrader 5 mithilfe von speziellen grafischen Objekten (OBJ_EVENT) angezeigt. Das Skript zeigt das Datum und die Zeit des letzten Ereignisses an, das rosa markiert ist.is7n_trend.mq5 (new)
Ein Trendindikator auf der Grundlage der Gleitenden Durchschnitte. Die Originalversion funktioniert nicht stabil. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, eine eigene Version auf Basis des originalen Indikators zu schreiben.