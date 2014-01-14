Participe de nossa página de fãs
Média Móvel Adaptativa com Bandas de Bollinger ® - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 3153
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Parte do pacote de indicadores padrões do MetaTrader 5.
O indicador exibe a tendência e permite a visualização de uma faixa de preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/206
