Indicadores

Média Móvel Adaptativa com Bandas de Bollinger ® - indicador para MetaTrader 5

Roman Romanenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3153
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Parte do pacote de indicadores padrões do MetaTrader 5.

O indicador exibe a tendência e permite a visualização de uma faixa de preço.

Ele se baseia nos indicadores Média Móvel Adaptativa (AMA) e nas Bandas de Bollinger ® (BB).

Média Móvel Adaptativa com Bandas de Bollinger

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/206

