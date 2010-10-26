CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Adaptive Moving Average with Bollinger Bands ® - индикатор для MetaTrader 5

Roman Romanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3999
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор также точно показывает тренд как и Адаптивное cкользящее cреднее, при этом позволяя видеть ценовой коридор.

Adaptive Moving Average (AMA) https://www.mql5.com/ru/code/10

Bollinger Bands ® (BB)  https://www.mql5.com/ru/code/14

Adaptive Moving Average with Bollinger Bands

PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator + шаблон PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator + шаблон

Предлагаемый набор индикаторов позволит вам добавить на график важные ценовые метки а также выделить начало/конец периодов. Информируют о приближении цены к дневным или историческим максимумам/минимумам.

i-OrdersMQL5 i-OrdersMQL5

Отображение истории сделок на графике.

Мультивалютный обработчик тиков OnTickMarketWatch Мультивалютный обработчик тиков OnTickMarketWatch

В стандартной поставке терминала есть одновалютный обработчик тиков OnTick(). Здесь предлагается вариант многовалютного обработчика тиков.

Класс CIniFile Класс CIniFile

Класс, предоставляющий методы для работы с *.ini-файлами Windows.