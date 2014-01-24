请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/206
s-LastPinkEventDate
MT5 客户端自编译版 344 之后, 加入了财经日历新闻等特殊图形对象 (OBJ_EVENT)。脚本输出当前的财经数据作为财经日历的示范, 最后一个主要 (粉红色) 事件的日期。ClearView - PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator 加强模板
通过填加智能标记器增强您的图表, 标记器可以显示重要价格点, 以及年、月、周、日、时段的开始/结束, 包括当价格临近重要价格点时改变颜色 (如, 历史最高点/最低点)
i-OrdersMQL5
本指标在图表上显示交易历史。多币种 OnTickMarketWatch 即时价格事件处理器
这个 OnTick 事件处理器设计用来处理确定符号的即时价格。这是多币种即时价格事件处理器版本。