自适应均线与布林带 ® - MetaTrader 5脚本

Roman Romanenko
实际作者:

部分来自 MetaTrader 5 标准指标包。

本指标显示趋势和可能的价格范围。

它基于 自适应均线 (AMA) 和 布林带 ® (BB) 指标。

自适应均线与布林带

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/206

