MT5 客户端自编译版 344 之后, 加入了财经日历新闻等特殊图形对象 (OBJ_EVENT)。脚本输出当前的财经数据作为财经日历的示范, 最后一个主要 (粉红色) 事件的日期。

通过填加智能标记器增强您的图表, 标记器可以显示重要价格点, 以及年、月、周、日、时段的开始/结束, 包括当价格临近重要价格点时改变颜色 (如, 历史最高点/最低点)