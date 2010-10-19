CodeBaseРазделы
s-LastPinkEventDate - скрипт для MetaTrader 5

Alexander P. (FinGeR)
Начиная с билда 334 в клиентский терминал MetaTrader 5 добавлено отображение экономических новостей при помощи специальных графических объектов (OBJ_EVENT).

Скрипт выводит дату и время последнего важного экономического события, отмеченного розовым цветом (Pink).

s-LastPinkEventDate

Используется функция datetime last_pink_event_date()

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция возвращает дату последнего события,                      |
//| отмеченного розовым цветом (значение экономического индикатора   |
//| меньше чем ожидаемое).                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime last_pink_event_date()
  {
   string  name="";
   int total=ObjectsTotal(0)-1;

   for(int i=total; i>=0; i --)
     {
      name=ObjectName(0,i);

      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0)  !=  109) continue; // Тип объекта - Event
      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Цвет объекта - Pink 

      datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // Выделяем дату события из текстовой строки

      return(date); //возвращаем дату 
     }

   return(0);
  }

Рекомендации:

  • К сожалению, по выходным на графике нет таких объектов

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/205

