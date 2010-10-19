Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
s-LastPinkEventDate - скрипт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 3191
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Начиная с билда 334 в клиентский терминал MetaTrader 5 добавлено отображение экономических новостей при помощи специальных графических объектов (OBJ_EVENT).
Скрипт выводит дату и время последнего важного экономического события, отмеченного розовым цветом (Pink).
Используется функция datetime last_pink_event_date()
//+------------------------------------------------------------------+ //| Функция возвращает дату последнего события, | //| отмеченного розовым цветом (значение экономического индикатора | //| меньше чем ожидаемое). | //+------------------------------------------------------------------+ datetime last_pink_event_date() { string name=""; int total=ObjectsTotal(0)-1; for(int i=total; i>=0; i --) { name=ObjectName(0,i); if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0) != 109) continue; // Тип объекта - Event if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Цвет объекта - Pink datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // Выделяем дату события из текстовой строки return(date); //возвращаем дату } return(0); }
Рекомендации:
- К сожалению, по выходным на графике нет таких объектов
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/205
Советник на двух МА и RSIis7n_trend.mq5 (new)
Индикатор тренда на основе скользящих. Оригинальная версия работает нестабильно, поэтому решил написать свою по принципу расчета оригинального индикатора.
Отображение истории сделок на графике.PricePointer, RoundNumberMarker, PeriodSeparator + шаблон
Предлагаемый набор индикаторов позволит вам добавить на график важные ценовые метки а также выделить начало/конец периодов. Информируют о приближении цены к дневным или историческим максимумам/минимумам.