s-LastPinkEventDate - script para MetaTrader 5
Desde o Terminal build 344 é possível visualizar o calendário econômico utilizando objetos gráficos especiais (OBJ_EVENT).
Um script que gera, como uma demonstração do Calendário Econômico com dados econômicos atuais, a data do último evento grande (rosa).
Utilize a função datetime last_pink_event_date()
//+------------------------------------------------------------------+ //| Função que retorna a data do último evento rosa | //+------------------------------------------------------------------+ datetime last_pink_event_date() { string name=""; int total=ObjectsTotal(0)-1; for(int i=total; i>=0; i --) { name=ObjectName(0,i); if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0) != 109) continue; // Tipo do objeto deve ser um evento if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Objeto deve ter cor rosa datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // Extraí a data a partir do nome do objeto return(date); //retorna a data } return(0); }
Recomendações:
- Nos finais de semana não há objetos de dados no gráfico
- Objetos gráficos especiais estão presentes e ativados
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/205
