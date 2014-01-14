s-LastPinkEventDate

Melhore seus gráficos adicionando marcadores inteligentes para importantes pontos de preço e as sessões de início / fim de ano / mês / semana / dia / incluem um ponteiro de preço que muda de cor quando o preço está perto de um importante ponto de preço (por exemplo, máxima / mínima histórica)

O indicador exibe o histórico de negociações no gráfico.