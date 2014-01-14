CodeBaseSeções
s-LastPinkEventDate - script para MetaTrader 5

Alexander P. (FinGeR)
Publicado por:
[Excluído]
Visualizações:
1366
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Desde o Terminal build 344 é possível visualizar o calendário econômico utilizando objetos gráficos especiais (OBJ_EVENT).

Um script que gera, como uma demonstração do Calendário Econômico com dados econômicos atuais, a data do último evento grande (rosa).

Utilize a função datetime last_pink_event_date()

//+------------------------------------------------------------------+
//| Função que retorna a data do último evento rosa                  |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime last_pink_event_date()
  {
   string  name="";
   int total=ObjectsTotal(0)-1;

   for(int i=total; i>=0; i --)
     {
      name=ObjectName(0,i);

      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0)  !=  109) continue; // Tipo do objeto deve ser um evento
      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Objeto deve ter cor rosa

      datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // Extraí a data a partir do nome do objeto

      return(date); //retorna a data
     }

   return(0);
  }

Recomendações:

  • Nos finais de semana não há objetos de dados no gráfico
  • Objetos gráficos especiais estão presentes e ativados

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/205

