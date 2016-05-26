s-LastPinkEventDate

Seit dem Biuld 334 werden wirtschaftliche Nachrichten anhand spezieller grafischer Objekte (OBJ_EVENT) im MetaTrader 5 angezeigt.

Das Skript zeigt das Datum und die Zeit des letzten wichtigen wirtschaftlichen Ereignisse, das rosa (Pink) markiert ist.

Die datetime last_pink_event_date() Funktion wird verwendet



datetime last_pink_event_date() { string name= "" ; int total= ObjectsTotal ( 0 )- 1 ; for ( int i=total; i>= 0 ; i --) { name= ObjectName ( 0 ,i); if ( ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE , 0 ) != 109 ) continue ; if ( ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , 0 ) != Pink) continue ; datetime date=( datetime ) StringSubstr (name, 0 , 16 ); return (date); } return ( 0 ); }

