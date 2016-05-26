CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

s-LastPinkEventDate - Skript für den MetaTrader 5

Alexander P. (FinGeR) | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
[Gelöscht]
Ansichten:
1051
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Seit dem Biuld 334 werden wirtschaftliche Nachrichten anhand spezieller grafischer Objekte (OBJ_EVENT) im MetaTrader 5 angezeigt.

Das Skript zeigt das Datum und die Zeit des letzten wichtigen wirtschaftlichen Ereignisse, das rosa (Pink) markiert ist.

s-LastPinkEventDate

Die datetime last_pink_event_date() Funktion wird verwendet

//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion liefert das Datum des letzten Ereignisses,          |
//| das pink markiert ist (der Wert des wirtschaftlichen Indikators  |
//| ist kleiner, als der erwartete).                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime last_pink_event_date()
  {
   string  name="";
   int total=ObjectsTotal(0)-1;

   for(int i=total; i>=0; i --)
     {
      name=ObjectName(0,i);

      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0)  !=  109) continue; // Objekttyp - Event
      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Farbe des Objekts - Pink 

      datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // das Datum des Ereignisses markieren

      return(date); //Datum liefern 
     }

   return(0);
  }

Empfehlungen:

  • Am Wochenende gibt es leider solche Objekte auf dem Chart nicht

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/205

Adaptive Moving Average with Bollinger Bands Adaptive Moving Average with Bollinger Bands

Adaptiver Gleitender Durchschnitt mit Bollinger-Bändern.

Struktur des Expert Advisors des Teilnehmers notused Struktur des Expert Advisors des Teilnehmers notused

Dies ist die Vorlage eines Expert Advisors, geschrieben von Valeri Masurenko (notused) für ATC-2010

is7n_trend.mq5 (new) is7n_trend.mq5 (new)

Ein Trendindikator auf der Grundlage der Gleitenden Durchschnitte. Die Originalversion funktioniert nicht stabil. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, eine eigene Version auf Basis des originalen Indikators zu schreiben.

QQE v02 and QQE multi-timeframe v02 QQE v02 and QQE multi-timeframe v02

QQE - Qualitative Quantitative Estimation