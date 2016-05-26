und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
s-LastPinkEventDate - Skript für den MetaTrader 5
- [Gelöscht]
- 1051
-
Seit dem Biuld 334 werden wirtschaftliche Nachrichten anhand spezieller grafischer Objekte (OBJ_EVENT) im MetaTrader 5 angezeigt.
Das Skript zeigt das Datum und die Zeit des letzten wichtigen wirtschaftlichen Ereignisse, das rosa (Pink) markiert ist.
Die datetime last_pink_event_date() Funktion wird verwendet
//+------------------------------------------------------------------+ //| Die Funktion liefert das Datum des letzten Ereignisses, | //| das pink markiert ist (der Wert des wirtschaftlichen Indikators | //| ist kleiner, als der erwartete). | //+------------------------------------------------------------------+ datetime last_pink_event_date() { string name=""; int total=ObjectsTotal(0)-1; for(int i=total; i>=0; i --) { name=ObjectName(0,i); if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0) != 109) continue; // Objekttyp - Event if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // Farbe des Objekts - Pink datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // das Datum des Ereignisses markieren return(date); //Datum liefern } return(0); }
Empfehlungen:
- Am Wochenende gibt es leider solche Objekte auf dem Chart nicht
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/205
