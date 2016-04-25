コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

s-LastPinkEventDate - MetaTrader 5のためのスクリプト

Alexander P. (FinGeR) | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
削除済み
ビュー:
982
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

ターミナルビルド344に始まって、特別なグラフィカルオブジェクト（OBJ_EVENT）を使用しての経済カレンダーニュースの表示を追加しました。

現在の経済データを持つ経済カレンダーのデモンストレーションとして、直近のメジャーイベント（ピンク）の日付を出力するスクリプト

s-LastPinkEventDate

s-LastPinkEventDate

datetime last_pink_event_date()関数を使用します

//+------------------------------------------------------------------+
//| この関数は最後のイベント（ピンク）の日付を返す        
//+------------------------------------------------------------------+
datetime last_pink_event_date()
  {
   string  name="";
   int total=ObjectsTotal(0)-1;

   for(int i=total; i>=0; i --)
     {
      name=ObjectName(0,i);

      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0)  !=  109) continue; // オブジェクトタイプは、イベントでなければならない
      if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // オブジェクトはピンク色の必要がある

      datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // オブジェクト名から日付を抽出

      return(date); //日付が表示される
     }

   return(0);
  }

推奨

  • 週末にはチャート上にデータオブジェクトが存在しません。
  • 特別なグラフィカルオブジェクトが存在し、アクティベートされます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/205

ClearView - PricePointer、RoundNumberMarker、PeriodSeparatorおよびテンプレート ClearView - PricePointer、RoundNumberMarker、PeriodSeparatorおよびテンプレート

重要な価格ポイントや年/月/週/日/セッションの開始/終了にインテリジェントなマーカーを追加して、チャートを強化します。価格が重要な価格ポイント（例えば、歴史的な高/低）の近くにあるときはいつでも色が変化する価格ポインタが含まれています。

2MA_RSI 2MA_RSI

このエキスパートアドバイザーは2つの移動平均線とRSIインディケータを使用します。

ボリンジャーバンド®を持つ適応移動平均線 ボリンジャーバンド®を持つ適応移動平均線

このインディケータはトレンドを示しており、価格帯を見ることができます。

i-OrdersMQL5 i-OrdersMQL5

このインディケータはチャート上の約定履歴を示します。