s-LastPinkEventDate

ターミナルビルド344に始まって、特別なグラフィカルオブジェクト（OBJ_EVENT）を使用しての経済カレンダーニュースの表示を追加しました。

現在の経済データを持つ経済カレンダーのデモンストレーションとして、直近のメジャーイベント（ピンク）の日付を出力するスクリプト

datetime last_pink_event_date()関数を使用します

datetime last_pink_event_date() { string name= "" ; int total= ObjectsTotal ( 0 )- 1 ; for ( int i=total; i>= 0 ; i --) { name= ObjectName ( 0 ,i); if ( ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE , 0 ) != 109 ) continue ; if ( ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , 0 ) != Pink) continue ; datetime date=( datetime ) StringSubstr (name, 0 , 16 ); return (date); } return ( 0 ); }

