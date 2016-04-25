s-LastPinkEventDate

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
内容
ターミナルビルド344に始まって、特別なグラフィカルオブジェクト（OBJ_EVENT）を使用しての経済カレンダーニュースの表示を追加しました。
現在の経済データを持つ経済カレンダーのデモンストレーションとして、直近のメジャーイベント（ピンク）の日付を出力するスクリプト
datetime last_pink_event_date()関数を使用します
//+------------------------------------------------------------------+ //| この関数は最後のイベント（ピンク）の日付を返す //+------------------------------------------------------------------+ datetime last_pink_event_date() { string name=""; int total=ObjectsTotal(0)-1; for(int i=total; i>=0; i --) { name=ObjectName(0,i); if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TYPE,0) != 109) continue; // オブジェクトタイプは、イベントでなければならない if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,0) != Pink) continue; // オブジェクトはピンク色の必要がある datetime date=(datetime)StringSubstr(name,0,16); // オブジェクト名から日付を抽出 return(date); //日付が表示される } return(0); }
- 週末にはチャート上にデータオブジェクトが存在しません。
- 特別なグラフィカルオブジェクトが存在し、アクティベートされます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/205
