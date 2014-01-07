El indicador técnico Commodity Channel Index (CCI) mide la desviación del precio de un instrumento financiero de su precio medio estadístico.



Los altos valores del índice indican que el precio es sumamente alto en comparación con el precio medio, y los valores bajos indican que el precio es muy bajo. A pesar de su nombre, el Commodity Channel Index se puede aplicar a cualquier instrumento financiero, no sólo a materias primas.



Hay dos técnicas básicas que pueden aplicarse en el Commodity Channel Index:



Búsqueda de divergencias. La divergencia se forma cuando el precio alcanza un nuevo máximo y el Commodity Channel Index no logra superar los máximos anteriores. A esta clásica divergencia generalmente le sigue una corrección de precios.

Como indicador de sobrecompra y sobreventa. El Commodity Channel Index suele oscilar dentro del rango ±100. Los valores mayores a +100 reflejan un estado de sobrecompra (y la probabilidad de una bajada correctora), y los valores menores de -100 indican un estado de sobreventa (y la probabilidad de una subida correctora).

Indicador Commodity Channel Index





Cálculo:



1. Buscar el Precio Típico. Para ello es necesario sumar el máximo (HIGH), el mínimo (LOW) y el precio de cierre (CLOSE) de cada barra, y dividir la suma resultante por 3:



TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3



2. Calcular la Media Móvil Simple de n períodos de los Precios Típicos:



SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N



3. Restar la SMA(TP, N) obtenida de los Precios Típicos de cada uno de los n períodos precedentes:



D = TP - SMA (TP, N)



4.Calcular la Media Móvil Simple de n períodos de los valores absolutos D:



SMA (D, N) = SUM (D, N) / N



5. Multiplicar la SMA (D, N) obtenida por 0,015:



M = SMA (D, N) * 0,015



6. Dividir M por D:



CCI = M / D



donde:

