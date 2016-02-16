und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Chaikin Volatility (CHV) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator Chaikin's Volatilität berechnet den Spread zwischen Höchst- und Tiefstkursen .
Er bewertet den Wert der Volatilität basierend auf der Amplitude aus Höchst- und Tiefstkurs. Anders als Average True Rangezieht Chaikin's Indikator Kurslücken(Gaps) nicht in Betracht.
Nach Chaikin's Interpretation bedeutet eine Zunahme der Volatilität in kurzer Zeit dass sich die Kurse ihrem Tief nähern (etwa wenn in Panik verkauft wird). Eine Abnahme der Volatilität innerhalb einer längeren Zeitperiode zeigt hingegen an dass die Kurse am Hoch sind (zum Beispiel in der Phase eines ausgereiften Bullenmarkts) .
Wir empfehlen, den Gleitenden Durchschnitt und Envelopes als Bestätigung für Chaikin's Indikator Signale zu verwenden.
- Ein Hoch der Indikatoranzeige tritt auf wenn die Kurse von einem neuen Hoch weglaufen und der Kurs eben seitwärts verläuft.
- Ein Seitwärtsverlauf entspricht niedriger Volatilität. Der Ausbruch einer Seitwärtsbewegung nicht mit einer signifikanten Volatilitätserhöhung einhergeht.
- Die Volatilität steigt an wenn die Kurse das vorherige Hoch übersteigen.
- Ein Anstieg von Chaikin's Indikator setzt sich fort bis ein neues Kurshoch erreicht wird.
- Ein markanter Rückgang der Volatilität besagt dass sich die Kursbewegung verlangsamt und ein Kursrücksetzer wahrscheinlich ist.
Abbildung:
Chaikin Volatilität Indikator
Berechnung:
H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
wobei:
- High(i) - Höchstkurs des aktuellen Balkens
- Low(i) - Tiefstkurs des aktuellen Balkens
- HIGH (i - 10) - Höchstkurs des Balkens 10 Positionen vor dem aktuellen Balken
- LOW (i - 10) - Tiefstkurs des Balkens 10 Positionen vor dem aktuellen Balken
- H-L (i) - Differenz aus Höchstkurs und Tiefstkurs des aktuellen Balkens
- H-L (i - 10) - Differenz aus Höchstkurs und Tiefstkurs des Balkens vor 10 Positionen
- EMA - Exponentieller Gleitender Durchschnitt.
