차이킨 변동성 지표는 최고 가격과 최저 가격 사이의 스프레드를 계산합니다.



최대값과 최소값 사이의 진폭을 기준으로 변동성 값을 판단합니다. Average True Range와는 달리, 차이킨의 지표는 갭을 고려하지 않습니다.

Chaikin의 해석에 따르면, 상대적으로 짧은 시간에 거래량 지표의 증가는 가격이 최저점에 도달했음을 의미하며(예: 유가증권이 공황 상태로 매도될 때), 장기간에 걸친 변동성 감소는 가격이 정점에 있다는 것입니다(예: 성숙한 강세 장 조건).

차이킨의 지표의 신호를 확인하기 위해 이동 평균 그리고 엔벨로프스를 사용할 것을 권장합니다.



새로운 고점에서 시장 가격이 하락하고 시장이 횡보 할 때 지표 판독의 정점이 나타납니다.

횡보의 시장은 낮은 변동성과 유사합니다. 횡보하는 시장이 변할 때 변동성의 현저한 증가가 동반되지 않습니다.

변동성은 가격 수준이 이전 최고치보다 높아짐에 따라 커집니다.

가격의 정점에 새롭게 도달할 때까지 Chaikin의 지표 수준은 상승이 계속됩니다.

변동성의 급격한 감소는 움직임이 느려 지고 되돌림이 가능하다는 것을 의미합니다.

차이킨 변동성 지표



계산:



H-L (i) = 고가 (i) - 저가 (i)

H-L (i - 10) = 고가 (i - 10) - 저가 (i - 10)

CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100



설명:

