無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chaikin Volatility (CHV) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1718
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャイキンボラティリティインジケーターは、高値と安値の幅を計算します。
これは高値と安値の幅に基づいてボラティリティを判断します。A T Rとは異なり、チャイキンインジケーターはアカウント毎に値が変わるようなことはありません。
チャイキンの説明によれば、相対的に短期のボリューム系のインジケーターの上昇は、価格が安値に到達することを意味します。（狼狽売りされているときのように） 一方、長期のボラティリティの減少は、価格がピークに達していることを表しています。（例としては、成熟したブル市場の状態など）
チャイキンインジケーターのシグナルの確認には、移動平均線 と エンベロープ を推奨します。
- 市場価格が新しいピークから転がり落ちるとき、インジケーターのピークが現れ、市場は方向を変えます。
- 平坦な相場はボラティリティが低い状態です。大規模なボラティリティの増加があるときに、平坦な状態が終わるわけではありません。
- ボラティリティは高値更新による価格の増加にともなって広がります。
- チャイキンインジケーターの増加は、新しい価格がピークに達するまで続きます。
- ボラティリティの急激な減少には、値動きがゆっくりになり、その後、巻き返しが起こる可能性があります。
Chaikin Volatility Indicator
計算:
H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
ただし:
- HIGH (i) - 現在のロウソク足の高値;
- LOW (i) - 現在のロウソク足の安値;
- HIGH (i - 10) - 現在のロウソク足から10本前の高値;
- LOW (i - 10) - 現在のロウソク足から10本前の安値;
- H-L (i) - 現在のロウソク足の高値と安値の差;
- H-L (i - 10) - 10本前のロウソク足の高値と安値の差;
- EMA - 指数移動平均線.
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20
Chaikin Oscillator (CHO)
チャイキンオシレーター (CHO) は、アキュムレーション/ディストリビューションの移動平均の差です。Commodity Channel Index (CCI)
商品チャネル指数 (CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。
Custom Moving Average
カスタム移動平均線は、カスタムインジケーターの一例で、移動平均線を計算し表示します。Fractals
フラクタルは、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある５つのインジケーターの内の１つです。底と天井を発見するツールです。