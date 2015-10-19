チャイキンボラティリティインジケーターは、高値と安値の幅を計算します。



これは高値と安値の幅に基づいてボラティリティを判断します。A T Rとは異なり、チャイキンインジケーターはアカウント毎に値が変わるようなことはありません。

チャイキンの説明によれば、相対的に短期のボリューム系のインジケーターの上昇は、価格が安値に到達することを意味します。（狼狽売りされているときのように） 一方、長期のボラティリティの減少は、価格がピークに達していることを表しています。（例としては、成熟したブル市場の状態など）

チャイキンインジケーターのシグナルの確認には、移動平均線 と エンベロープ を推奨します。



市場価格が新しいピークから転がり落ちるとき、インジケーターのピークが現れ、市場は方向を変えます。

平坦な相場はボラティリティが低い状態です。大規模なボラティリティの増加があるときに、平坦な状態が終わるわけではありません。

ボラティリティは高値更新による価格の増加にともなって広がります。

チャイキンインジケーターの増加は、新しい価格がピークに達するまで続きます。

ボラティリティの急激な減少には、値動きがゆっくりになり、その後、巻き返しが起こる可能性があります。

Chaikin Volatility Indicator



計算:



H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)

H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)

CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100



ただし:

