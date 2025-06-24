실제 작성자:

traderak20, EarnForex의 QQE.mq5 기반 저작권 © 2010, Tim Hyder (2008)의 버전 기반, Roman Ignatov (2006)의 버전 기반

QQE 및 QQE MTF 지표:

QQE - 정성적 정량적 추정, 두 가지 지표로 계산됩니다:



RSI에 대한MA RSI의 MA와 RSI의 MA의 ATR의 MA의 차이점

매수 신호: 아래에서 노란색 선을 넘은 후 파란색 선이 아래에서 레벨 50을 교차하는 경우.

매도 신호: 파란색 선이 위에서 노란색 선을 교차한 후 위에서 50레벨을 교차하는 경우.



QQE MTF 지표는 현재 차트의 차트주기보다 높거나 낮은 모든 주기에 적용할 수 있습니다.

원래 단일 차트주기 QQE 지표()와 비교했을 때 추가 설정은 계산에 입력으로 사용되는 두 번째 차트주기뿐입니다.



현재 차트의 차트주기보다 낮은 주기에 QQE MTF 인디케이터를 적용하면 모든 값을 표시할 수 없습니다. 이 경우 선택한 가격 유형에 따라 가장 적절한 값을 제공하기 위해 다른 접근 방식을 사용합니다.



두 가지 예를 들어보겠습니다:



timeframe_1=5분, timeframe_2=1분, 종가 계열을 기준으로 계산:

timeframe_1의 모든 막대에 대해 표시기는 timeframe_1의 막대 종가 시간 이전 또는 시간에 종가 시간이 있는 timeframe_2의 최신 막대를 표시합니다. 이는 아직 열려 있는 현재 막대뿐만 아니라 닫힌 막대에도 적용됩니다.

timeframe_1=5분, timeframe_2=1분, 시초가 계열을 기준으로 계산합니다:

timeframe_1의 모든 막대에 대해 표시기는 timeframe_1의 막대 개장 시간 이전 또는 개장 시간의 timeframe_2의 최신 막대를 표시합니다. 이는 아직 열려 있는 현재 막대뿐만 아니라 닫힌 막대에도 적용됩니다. 여기서 논리는 바의 오픈 시간에 지표를 계산하도록 선택하면 새 바가 열릴 때도 거래할 수 있다는 것입니다. 이 경우 새로운 5분 막대가 열리면 그 일부인 5개의 1분 막대 중 첫 번째 막대의 오픈만 알 수 있습니다. 따라서 두 번째부터 다섯 번째 1분 막대의 시가는 계산에서 무시됩니다.



시간 프레임이 동기화되지 않더라도 다른 시간 프레임과 혼합할 수 있습니다(예: timeframe_1 = 5분, timeframe_2 = 12분). 표시기는 동기화 상태를 유지합니다. 작동 방식은 위의 예와 유사합니다.

엑셀 시트에서 보다 시각적인 설명을 보려면 MACD 히스토그램 MC_MTF 인디케이터를 참조하세요.

차트주기를 전환할 때는 가격 데이터가 로드될 때까지 약간의 시간(몇 초)을 기다리세요. 인디케이터가 표시되지 않으면 차트를 수동으로 새로고침하세요.

지표가 작동하려면 \MQL5\지표 폴더에 qqe_mtf.mq5와 qqe.mq5를 모두 넣으세요.

소스를 확인하여 오류 메시지를 켜거나 끕니다:

bool ShowErrorMessages= false ;





업데이트 내역 QQE:

2010 09 26: v02

메타트레이더5에서 보조지표가 더 잘 작동하도록 코드 재작성;

차트 시작 시 잘못된 값이 반환되는 문제 수정;

업데이트 내역 QQE MTF:

2010 09 26: v02

