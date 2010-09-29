Автор:

traderak20, код основан на QQE.mq5 от EarnForex (2010), Tim Hyder (2008), Roman Ignatov (2006)

Индикаторы QQE и QQE MTF основаны на QQE - Qualitative Quantitative Estimation, вычисляемой на основе значений индикаторов RSI и ATR.

Торговые сигналы:



Сигнал на покупку: голубая линия пересекает уровень 50 снизу вверх после пересечения снизу вверх желтой линии.

Сигнал на продажу: голубая линия пересекает уровень 50 сверху вниз после пересечения сверху вниз желтой линии.



Реализована возможность расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).

По сравнению с оригинальным индикатором QQE, у него есть дополнительный входной параметр - второй таймфрейм.

В случаях, когда в параметрах индикатора указан таймфрейм, меньший, чем текущий таймфрейм графика, показать все значения QQE MTF не представляется возможным. В этом случае, в зависимости от выбранного типа цен, индикатор будет использовать разные подходы для получения наиболее приемлемых значений.

Два примера:



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен - Close (по ценам закрытия):

Для любого бара таймфрейма timeframe_1 индикатор покажет последний бар таймфрейма timeframe_2, время закрытия которого меньше или равно бару таймфрейма timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен Open (по ценам открытия):

Для любого бара таймфрейма timeframe_1, индикатора покажет самый последний бар таймфрейма timeframe_ с временем открытия меньше или равному времени открытия бара на таймфрейме timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.

Логика здесь в случае расчета индикаторов во время открытия бара. В этом случае при открытии нового 5-минутного бара, вы будете знать лишь цену открытия (Open) первого из пяти минутных баров, из которых он состоит. Поэтому цена открытия второго минутного бара из этих пяти минутных баров игнорируется при расчетах.

Вы можете комбинировать любой таймфрейм с любым, даже если они не синхронизированы, к примеру timeframe_1 = M5 и timeframe_2 = M12. Индикатор позаботится о том, чтобы они оставались синхронизированы. Этот реализовано примерно так, как описано выше.

Подробности и пояснения можно найти в документе Excel, приложенному к MACD Histogram MTF MC.

При переключении между таймфреймами индикатору потребуется некоторое время для загрузки данных. Если данные не отображаются, обновите график вручную.

Для работы разместите qqe_mtf.mq5 и qqe.mq5 в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Для включения/выключения сообщений об ошибках установите нужное значение переменной: