ポケットに対して
インディケータ

QQE [v02] と多時間枠QQE [v02] - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
2054
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
qqe.mq5 (11.89 KB) ビュー
qqe_mtf.mq5 (10.13 KB) ビュー
実際の著者

traderak20。Roman Ignatov 版(2006)に基づいた Tim Hyder 版(2008)に基づいたEarnForex Copyright © 2010 のQQE.mq5に基づく

内容

QQEと QQE MTF インディケータ

QQE - 2つのインディケータとして計算されるQualitative Quantitative Estimation（定性定量評価）

  1. RSIMA
  2. RSIのMAとRSIのMAのATRのMAのMAの差
  • 買シグナル：青い線が、下から黄色の線を横切った後に下からレベル50を超えた時
  • 売シグナル：青い線が、上から黄色の線を横切った後に上からレベル50を横切った時

QQE MTF インディケータは現在のチャートの時間枠よりも高い/低い任意の時間枠に適応できます。

オリジナルの単一時間枠のQQEインディケータに比べると唯一の追加的な設定は、計算のための入力として使用される第2の時間枠です。

QQE MTF インディケータが現在チャートよりも低い時間枠に適用される場合、すべての値を表示することはできません。この場合には、選択された価格の種類に応じて、最も適切な値を与えるために異なるアプローチを使用します。

2つの例

  • timeframe_1=5分、timeframe_2=1分。計算は終値のシリーズに基づきます。

timeframe_1のバーでは、インディケータはtimeframe_2の最後のバーの終値の時間をtimeframe_1の終値の時間に合わせてまたはその前に表示します。これは現在まだ開いているバーでも決済されたバーでも同様です。

  • timeframe_1=5分、timeframe_2=1分。計算は始値のシリーズに基づきます。

timeframe_1のバーでは、インディケータはtimeframe_2の最後のバーの始値の時間をtimeframe_1の始値の時間に合わせてまたはその前に表示します。これは現在まだ開いているバーでも決済されたバーでも同様です。ここでのロジックは、バーのオープン時間でのインディケータ計算を選択した場合、新しいバーが開いたときに、おそらく取引もするということです。その場合には、新たな5分足のオープン時には、それの一部である分足の最初のオープンのみがわかります。よって2番目から5番目までの分足のオープン時刻は計算で無視されます。

同期していない場合でも、timeframe_1 = 5分とtimeframe_2 = 12分など、任意の時間枠を混在させることができます。インディケータは、同期の継続を確認します。これが機能する方法は、上記の例に似ています。

エクセルシートでのより視覚的な説明はMACDヒストグラムMC_MTF インディケータをご覧ください。

時間枠を切り替える場合、価格データが読み込まれるまでに少し（数秒）時間がかかります。インディケータが表示されていない場合は、手動でチャートを更新します。

動作には、 qqe_mtf.mq5qqe.mq5 を両方 \MQL5\Indicators フォルダに配置します。

エラーメッセージをオン/オフにするためにはソースをご覧ください。

bool  ShowErrorMessages=false;      // デバグのためにメッセージをオン/オフする

QQE および QQE MTF


QQE更新履歴：

2010 09 26: v02

  • インディケータがMetaTrader5とより良く動作するようにコードを書き換えた。
  • チャートの開始時に不正な値が返されるのを直した。

QQE MTF 更新履歴：

2010 09 26: v02

  • チャートの時間枠よりも小さい時間軸上の値の表示を改善した
  • if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);の後で、buffersを0ではなくEMPTY_VALUE に設定した
  • コードの最適化
  • PLOT_DRAW_BEGINをOnInit() から削除し、単一時間軸インディケータから継承した
  • バッファと配列のArraySetAsSeriesをOnInit()に移動した

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/198

