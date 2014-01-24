代码库部分
指标

QQE [v02] 和 QQE 多时间帧 [v02] - MetaTrader 5脚本

实际作者:

traderak20, 参考了多个版本, 它们是 EarnForex (版权 © 2010) 的 QQE.mq5, Tim Hyder (2008) 的版本, Roman Ignatov (2006) 的版本。

这个 QQE 和 QQE MTF 指标:

QQE - 定性定量评估, 计算两个指标:

  1. MARSI 之上
  2. RSI 之上的 MA 与 RSI 的 MA 的 ATR 的 MA 的 MA 之间的不同
  • 买信号: 当蓝色线从下交叉黄色线之后又从下交叉 50 级别线。
  • 卖信号: 当蓝色线从上交叉黄色线之后又从上交叉 50 级别线。

这个 QQE MTF 指标可用于任意时间帧, 无论是高于或低于当前时间帧。

与原始单一时间帧的 QQE 指标比较, 唯一的额外设置是用于计算的第二个时间帧输入参数。

当这个 QQE MTF 指标用在低于当前图表时间帧时, 它不能显示所有值。在此情况下, 依据选择的价格类型, 它将采用不同的方式来给出合适的值。

两个例子:

  • timeframe_1=5 分钟, timeframe_2=1 分钟, 计算基于 收盘 价序列:

对于 timeframe_1 中的任意柱线 , 指标将显示 timeframe_2 的最后柱线, 其收盘时间早于或等于 timeframe_1 中的柱线收盘时间。若当前柱线依然未收盘时, 所有已收盘的柱线均要如此处理。

  • timeframe_1=5 分钟, timeframe_2=1 分钟, 计算基于 开盘 价序列:

对于 timeframe_1 中的任意柱线 , 指标将显示 timeframe_2 的最后柱线, 其开盘时间早于或等于 timeframe_1 中的柱线开盘时间。若当前柱线依然未收盘时, 所有已收盘的柱线均要如此处理。此处逻辑是, 若您选择根据柱线开盘时间计算您的指标, 则您也许会在新柱线开盘时进行交易。在此情况下, 当新的 5 分钟柱线开盘时, 您将仅知道 5 个 1 分钟柱线的第一个开盘价。从第二根至到第五根 1 分钟柱线将会在计算时被忽略。

您可以在任意时间帧混合其它时间帧, 即使它们可能不同步, 如 timeframe_1 = 5 分钟以及 timeframe_2 = 12 分钟。本指标将确认它们保持同步。这种工作方式类似于以上例子。

参见 MACD 直方图 MC_MTF 指标以 excel 表格形式的可视化解释。

当在时间帧之间切换时, 需要一些时间 (大概几秒钟) 用于价格数据的加载。如果指标未显示, 手工刷新图表。

放置 qqe_mtf.mq5qqe.mq5 至 \MQL5\Indicators 文件夹以便指标能够工作。

源代码中错误消息开关 on/off :

bool  ShowErrorMessages=false;      // 错误消息调试开关 on/off

QQE 和 QQE MTF


更新历史 QQE:

2010 09 26: v02

  • 代码重写以便指标能在 MetaTrader5 中工作更佳;
  • 修复图表在开始时返回的错误值;

更新历史 QQE MTF:

2010 09 26: v02

  • 改善数值显示, 若指标的时间帧小于图表时间帧;
  • 设置缓存区 EMPTY_VALUE 替代 0 之后: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);
  • 代码优化;
  • 从 OnInit() 中移除 PLOT_DRAW_BEGIN - 继承自单一时间帧指标;
  • 移动缓存区的 ArraySetAsSeries 和数组到 OnInit()。

