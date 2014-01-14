Autor real:

traderak20, baseado em QQE.mq5 por EarnForex Copyright © 2010, baseado na versão por Tim Hyder (2008), baseado na versão por Roman Ignatov (2006)

Indicadores QQE e QQE MTF:

QQE - Estimação Qualitativa e Quantitativa, calculado como dois indicadores:

MA em RSI Diferença de MA e RSI e MA de MA de ATR de MA de RSI

Sinal de compra: quando a linha azul cruza o nível 50 de baixo após cruzar a linha amarela por baixo.

Sinal de venda: quando a linha azul cruza o nível 50 de cima após cruzar a linha amarela por cima.



O indicador QQE MTF pode ser aplicado a qualquer tempo gráfico, maior ou menor que o tempo do gráfico atual.

Em comparação com o indicador original QQE de único período de tempo, a única configuração extra é a segundo período de tempo usado como entrada para os cálculos.



Quando o indicador QQE MTF é aplicado a um período de tempo menor do que o período de tempo do gráfico atual não é possível exibir todos os valores. Neste caso, dependendo do tipo de preço escolhido, ele irá utilizar uma abordagem diferente para se obter o valor mais apropriado.



Dois exemplos:



timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos baseado no Fechamento das séries de preço:

Para qualquer barra em timeframe_1, o indicador irá mostrar a última barra de timeframe_2 com um tempo de fechamento anterior ou no tempo de fechamento da barra em timeframe_1. Isso vale para as barras que foram fechadas, bem como a barra atual que ainda está em aberto.

timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos baseados na Abertura das séries de preço:

Para qualquer barra em timeframe_1, o indicador irá mostrar a última barra de timeframe_2 com um tempo de abertura anterior ou no tempo de abertura da barra em timeframe_1. Isso vale para as barras que foram fechadas, bem como a barra atual que ainda está em aberto. A lógica aqui é que se você optar por calcular os seus indicadores sobre o tempo de abertura de uma barra, então, provavelmente você também irá negociar quando um nova barra abrir. Neste caso, na abertura de uma nova barra de 5 minutos, você só vai saber a abertura da primeira das cinco barras de 1 minuto que fazem parte dela. O abertura da segunda a quinta barra de 1 minuto são, portanto, ignoradas nos cálculos.



Você pode misturar qualquer período de tempo com qualquer outro período de tempo, mesmo que eles não estão em sincronia, por exemplo timeframe_1 = 5 minutos e timeframe_2 = 12 minutos. O indicador irá se certificar de ficar sincronizado. A forma como isto funciona é semelhante aos exemplos anteriores.

Veja o indicador MACD Histogram MC_MTF para uma explicação mais visual em uma folha de excel.

Ao alternar entre os períodos de tempo, espere um tempo (alguns segundos) para que os dados de preços possam ser carregados. Se o indicador não é exibido, atualize a tabela manualmente.

Coloque ambos os indicadores qqe_mtf.mq5 e qqe.mq5 na pasta \MQL5\Indicators para que o indicador funcione corretamente.

Veja na fonte para ligar / desligar as mensagens de erro:

bool ShowErrorMessages= false ;





Histórico atualizado de QQE:

26/09/2010: v02

Código reescrito para fazer com que o indicador trabalhe melhor com o MetaTrader5;

Corrigido os valores errados retornados no início do gráfico;

Histórico atualizado de QQE MTF:

26/09/2010: v02

