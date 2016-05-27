Autor:

traderak20, der Code beruht auf QQE.mq5 von EarnForex (2010), Tim Hyder (2008) und Roman Ignatov (2006)

Die Indikatoren QQE und QQE MTF beruhen auf QQE - Qualitative Quantitative Estimation, die anhand von RSI und ATR berechnet wird.

Handelssignale:



Kaufsignal: die blaue Linie kreuzt den Level 50 von unten nach oben nachdem sie die gelbe Linie von unten nach oben gekreuzt hat.

Verkaufssignal: die blaue Linie kreuzt den Level 50 von oben nach unten nachdem sie die gelbe Linie von unten nach oben gekreuzt hat.



Der Indikator kann auf jeder Timeframe angewendet werden (höher oder niedriger der Timeframe des laufenden Charts).

Im Vergleich zum originalen QQE Indikator, hat er einen zusätzlichen Eingabeparameter nämlich einen zweiten Zeitrahmen.

Wenn der in den Einstellungen des Indikators angegebene Zeitrahmen kleiner ist, als der aktuelle Zeitrahmen des Charts, ist es nicht möglich, alle Werte von QQE MTF anzuzeigen. In diesem Fall wird der Indikator je nach dem ausgewählten Preistyp verschiedene Ansätze verwenden, um angemessene Werte zu bekommen.

Zwei Beispiele:



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, Berechnungen basieren auf Close (Schlusskurse):

Für jeden Balken des Zeitrahmens timeframe_1 zeigt der Indikator den letzten Balken des Zeitrahmens timeframe_2 mit einer kleineren oder der gleichen Schlusszeit in Hinblick auf den Balken von timeframe_1. Dies gilt sowohl für bereits gebildete Balken, als auch für den aktuell bildenden Balken.



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, Berechnungen basieren auf Open (Eröffnungskurse):

Für jeden Balken des Zeitrahmens timeframe_1, zeigt der Indikator den letzten Balken des Zeitrahmens timeframe_2 mit einer kleineren oder der gleichen Eröffnungszeit hinsichtlich des Balkens auf dem Zeitrahmen timeframe_1. Dies gilt sowohl für bereits gebildete Balken, als auch für den aktuell bildenden Balken.

Die Logik hier ist die folgende: wenn Sie die Indikatoren anhand der Eröffnungskurse berechenen wollen, werden Sie bei der Eröffnung eines neuen Balkens handeln. Bei der Eröffnung eines neuen 5-minütigen Balkens wissen Sie nur den Eröffnungskurs (Open) des ersten der fünf Minutenbalken, aus welchen er besteht. Aus diesem Grund wird der Eröffnungskurs des zweiten der fünf Minutenbalken nicht bei den Berechnungen berücksichtigt.

Sie können jegliche Zeitrahmen miteinander kombinieren, auch wenn diese nicht synchronisiert sind, z.B. timeframe_1 = M5 und timeframe_2 = M12. Der Indikator kümmert sich um die Synchronisierung. Dies wird wie oben beschrieben umgesetzt.

Detaillierte Informationen und Erläuterungen finden Sie im Anhang an MACD Histogram MTF MC in einer Excel-Datei.

Das Umschalten zwischen Zeitrahmen nimmt einige Zeit in Anspruch, während deren der Indikator Daten lädt. Wenn die Daten nicht angezeigt werden, aktualisieren Sie den Chart manuell.

Legen Sie qqe_mtf.mq5 und qqe.mq5 im Dateiordner\MQL5\Indicators ab.

Um Fehlermeldungen zu aktivieren/deaktivieren, setzen Sie den entsprechenden Wert der Variablen: