ytg_ADX_V1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーはMetaTrader 5クライエント端末での任意の通貨ペアと時間軸での取引のために設定されています。

トレーディングストラテジーは次の通りです。

  • 取引の際にはADXインディケータの値が確認されます。
  • 買ポジションを開くには、+DIラインは指定されたレベルを下から上へ横断する必要があります。
  • 売ポジションを開くには -DIラインは指定されたレベルを上から下へ横断する必要があります。

入力パラメータ

  • TimeFrames = 0; - ADXインディケータ時間枠
  • shift = 1; - ADXインディケータシフト
  • adx_period = 28; - ADXインディケータ期間
  • MAGIC = 2899; - EAマジックナンバー
  • Lots = 0.1; - ポジション数量
  • SL = 500; - ストップロス
  • TP = 500; - テイクプロフィット
  • dev = 30; - スリッページ
  • level_p = 5; - 買の+DIレベルとADX交差
  • level_m = 5; - 売の-DIレベルとADX交差


ytg_ADX_V1


