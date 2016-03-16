ytg_ADX_V1

内容



このエキスパートアドバイザーはMetaTrader 5クライエント端末での任意の通貨ペアと時間軸での取引のために設定されています。



トレーディングストラテジーは次の通りです。

取引の際にはADXインディケータの値が確認されます。

買ポジションを開くには、+DIラインは指定されたレベルを下から上へ横断する必要があります。

売ポジションを開くには -DIラインは指定されたレベルを上から下へ横断する必要があります。

入力パラメータ

TimeFrames = 0; - ADXインディケータ時間枠

shift = 1; - ADXインディケータシフト

adx_period = 28; - ADXインディケータ期間

MAGIC = 2899; - EAマジックナンバー

Lots = 0.1; - ポジション数量

SL = 500; - ストップロス

TP = 500; - テイクプロフィット

dev = 30; - スリッページ

level_p = 5; - 買の+DIレベルとADX交差

level_m = 5; - 売の-DIレベルとADX交差



