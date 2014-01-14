Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ytg_ADX_V1 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2016
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor foi projetado para operar no terminal cliente do MetaTrader 5 com qualquer par de moedas e períodos.
A estratégia de negociação é a seguinte:
- em operação, ele verifica os valores do indicador ADX.
- para abrir uma posição de compra, a linha +DI deve cruzar o nível indicado de baixo para cima;
- para abrir uma posição de venda, a linha -DI deve cruzar o nível indicado de cima para baixo.
Parâmetros de entrada:
- TimeFrames = 0; - período do indicador ADX;
- shift = 1; - deslocamento do indicador ADX;
- adx_period = 28; - período do indicador ADX;
- MAGIC = 2899; - número mágico do EA;
- Lots = 0.1; - volume da posição;
- SL = 500; - stop loss;
- TP = 500; - take profit;
- dev = 30; - desvio;
- level_p = 5; - nível do cruzamento entre +DI e ADX para abrir uma operação de compra;
- level_m = 5; - nível do cruzamento entre -DI e ADX para abrir uma operação de venda;
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/197
QQE [v02] e QQE de múltiplos períodos de tempo [v02]
QQE - Estimação Qualitativa e Quantitativa de MA em RSI, Diferença de MA em RSI e MA de MA de ATR de MA de RSIAn Expert Advisor template
Este código é um modelo de um Expert Advisor, escrito por Valery Mazurenko (notused) em ATC-2010.
Oscilador Ichimoku
Oscilador baseado no indicador Ichimoku.Perceptron com 5 indicadores
Utilizando o modelo Perceptron para uma Aprendizagem Automática