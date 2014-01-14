CodeBaseSeções
ytg_ADX_V1 - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor foi projetado para operar no terminal cliente do MetaTrader 5 com qualquer par de moedas e períodos.

A estratégia de negociação é a seguinte:

  • em operação, ele verifica os valores do indicador ADX.
  • para abrir uma posição de compra, a linha +DI deve cruzar o nível indicado de baixo para cima;
  • para abrir uma posição de venda, a linha -DI deve cruzar o nível indicado de cima para baixo.

Parâmetros de entrada:

  • TimeFrames = 0; - período do indicador ADX;
  • shift = 1; - deslocamento do indicador ADX;
  • adx_period = 28; - período do indicador ADX;
  • MAGIC = 2899; - número mágico do EA;
  • Lots = 0.1; - volume da posição;
  • SL = 500; - stop loss;
  • TP = 500; - take profit;
  • dev = 30; - desvio;
  • level_p = 5; - nível do cruzamento entre +DI e ADX para abrir uma operação de compra;
  • level_m = 5; - nível do cruzamento entre -DI e ADX para abrir uma operação de venda;

ytg_ADX_V1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/197

