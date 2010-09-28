Смотри, как бесплатно скачать роботов
Торговый советник ytg_ADX_V1 - эксперт для MetaTrader 5
Торговый советник ytg_ADX_V1. Робот предназначен для автоматической торговли в терминале МetaТrader 5 на любых валютных парах и на любых периодах.
Торговая стратегия, заложенная в алгоритм работы советника:
- Для принятия решения по открытию позиции советник анализирует показания индикатора АDX;
- Для открытия BUY позиции линия индикатора +DI должна пересечь установленный уровень снизу вверх;
- Для открытия SELL позиции линия индикатора -DI, должна пересечь установленный уровень снизу вверх.
Описание настроек советника:
- TimeFrames = 0; - выбор периода работы индикатора ADX;
- shift = 1; - сдвиг относительно нулевого бара показаний индикатора ADX;
- adx_period = 28; - период индикатора ADX;
- MAGIC = 2899; - магический номер;
- Lots = 0.1; - объем позиции;
- SL = 500; - установленный уровень убытка;
- TP = 500; - установленный уровень профита;
- dev = 30; - проскальзывание;
- level_p = 5; - уровень пересечения линией +DI индикатора ADX для BUY позиции;
- level_m = 5; - уровень пересечения линией -DI индикатора ADX для SELL позиции;
