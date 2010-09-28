CodeBaseРазделы
Советники

Торговый советник ytg_ADX_V1 - эксперт для MetaTrader 5

Торговый советник ytg_ADX_V1. Робот предназначен для автоматической торговли в терминале МetaТrader 5 на любых валютных парах и на любых периодах.

Торговая стратегия, заложенная в алгоритм работы советника:

  • Для принятия решения по открытию позиции советник анализирует показания индикатора АDX;
  • Для открытия BUY позиции линия индикатора +DI должна пересечь установленный уровень снизу вверх;
  • Для открытия SELL позиции линия индикатора -DI, должна пересечь установленный уровень снизу вверх.

Описание настроек советника:

  • TimeFrames = 0; - выбор периода работы индикатора ADX;
  • shift = 1; - сдвиг относительно нулевого бара показаний индикатора ADX;
  • adx_period = 28; - период индикатора ADX;
  • MAGIC = 2899; - магический номер;
  • Lots = 0.1; - объем позиции;
  • SL = 500; - установленный уровень убытка;
  • TP = 500; - установленный уровень профита;
  • dev = 30; - проскальзывание;
  • level_p = 5; - уровень пересечения линией +DI индикатора ADX для BUY позиции;
  • level_m = 5; - уровень пересечения линией -DI индикатора ADX для SELL позиции;

Торговый советник ytg_ADX_V1

