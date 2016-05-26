Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Expert Advisor ytg_ADX_V1 - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1327
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Expert Advisor ytg_ADX_V1. Dieser Expert Advisor ist für den automatischen Handel auf jedem Währungspaar und in jedem Zeitrahmen im МetaТrader 5 Terminal vorgesehen.
Hier ist die Handelsstrategie, auf der der EA beruht:
- Der EA analysiert die Werte des АDX Indikators, um eine Entscheidung über das Eröffnen einer Position zu entscheiden;
- Um eine BUY-Position zu eröffnen, muss die Linie des +DI Indikators den gesetzten Level von unten nach oben kreuzen;
- Um eine SELL-Position zu eröffnen, muss die -DI Linie des Indikators den gesetzten Level von unten nach oben kreuzen.
Einstellungen des EAs:
- TimeFrames = 0; - Zeitrahmen des ADX Indikators;
- shift = 1; - Verschiebung von Werten des ADX Indikators;
- adx_period = 28; - Periode des ADX Indikators;
- MAGIC = 2899; - Magic Number des EAs;
- Lots = 0.1; - Positionsgröße;
- SL = 500; - Stop Loss;
- TP = 500; - Take Profit;
- dev = 30; - Slippage;
- level_p = 5; - Level, wo die +DI Linie den ADX Indikator kreuzt. Für BUY-Positionen;
- level_m = 5; - Level, wo die -DI Linie den ADX Indikator kreuzt. Für SELL-Positionen;
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/197
IchimokuOscillator
Der Oszillator basiert auf dem Ichimoku Indikator.Position in channel
LED Balkenindikator, zeigt die Position des Preises in einem Kanal an.
Event-Handler Neuer Balken für Indikatoren
Im Vergleich zur OnCalculate() werden die Daten des Indikators nur dann neu berechnet, wenn sich ein neuer Balken auf dem Chart bildet.Struktur des Expert Advisors des Teilnehmers notused
Dies ist die Vorlage eines Expert Advisors, geschrieben von Valeri Masurenko (notused) für ATC-2010