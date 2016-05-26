Expert Advisor ytg_ADX_V1. Dieser Expert Advisor ist für den automatischen Handel auf jedem Währungspaar und in jedem Zeitrahmen im МetaТrader 5 Terminal vorgesehen.

Hier ist die Handelsstrategie, auf der der EA beruht:

Der EA analysiert die Werte des АDX Indikators, um eine Entscheidung über das Eröffnen einer Position zu entscheiden;

Um eine BUY-Position zu eröffnen, muss die Linie des +DI Indikators den gesetzten Level von unten nach oben kreuzen;

Um eine SELL-Position zu eröffnen, muss die -DI Linie des Indikators den gesetzten Level von unten nach oben kreuzen.

Einstellungen des EAs:

TimeFrames = 0; - Zeitrahmen des ADX Indikators;

shift = 1; - Verschiebung von Werten des ADX Indikators;

adx_period = 28; - Periode des ADX Indikators;

MAGIC = 2899; - Magic Number des EAs;

Lots = 0.1; - Positionsgröße;

SL = 500; - Stop Loss;

TP = 500; - Take Profit;

dev = 30; - Slippage;

level_p = 5; - Level, wo die +DI Linie den ADX Indikator kreuzt. Für BUY-Positionen;

level_m = 5; - Level, wo die -DI Linie den ADX Indikator kreuzt. Für SELL-Positionen;



