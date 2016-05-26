CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Expert Advisor ytg_ADX_V1 - Experte für den MetaTrader 5

Expert Advisor ytg_ADX_V1. Dieser Expert Advisor ist für den automatischen Handel auf jedem Währungspaar und in jedem Zeitrahmen im МetaТrader 5 Terminal vorgesehen.

Hier ist die Handelsstrategie, auf der der EA beruht:

  • Der EA analysiert die Werte des АDX Indikators, um eine Entscheidung über das Eröffnen einer Position zu entscheiden;
  • Um eine BUY-Position zu eröffnen, muss die Linie des +DI Indikators den gesetzten Level von unten nach oben kreuzen;
  • Um eine SELL-Position zu eröffnen, muss die -DI Linie des Indikators den gesetzten Level von unten nach oben kreuzen.

Einstellungen des EAs:

  • TimeFrames = 0; - Zeitrahmen des ADX Indikators;
  • shift = 1; - Verschiebung von Werten des ADX Indikators;
  • adx_period = 28; - Periode des ADX Indikators;
  • MAGIC = 2899; - Magic Number des EAs;
  • Lots = 0.1; - Positionsgröße;
  • SL = 500; - Stop Loss;
  • TP = 500; - Take Profit;
  • dev = 30; - Slippage;
  • level_p = 5; - Level, wo die +DI Linie den ADX Indikator kreuzt. Für BUY-Positionen;
  • level_m = 5; - Level, wo die -DI Linie den ADX Indikator kreuzt. Für SELL-Positionen;

Expert Advisor ytg_ADX_V1

