트레이딩 전문가 어드바이저 ytg_ADX_V1. 이 로봇은 모든 통화쌍과 기간에 대해 MetaTrader 5 터미널에서 자동매매를 할 수 있도록 설계되었습니다.

트레이딩 전략은 전문가 어드바이저 알고리즘에 내장되어 있습니다:

포지션 개설 결정을 내리기 위해 전문가 자문은 ADX 지표의 수치를 분석합니다;

매수 포지션을 개시하려면 +DI 인디케이터 선이 설정된 레벨을 아래에서 위로 교차해야 합니다;

매도 포지션을 개시하려면 -DI 인디케이터 라인이 설정된 레벨을 위에서 아래로 교차해야 합니다.

EA 설정에 대한 설명:

타임프레임 = 0; - ADX 인디케이터 기간 선택;

시프트 = 1; - ADX 인디케이터 판독값의 제로 바를 기준으로 시프트;

adx_period = 28; - ADX 표시기 기간;

MAGIC = 2899; - 매직넘버;

랏 = 0.1; - 포지션 볼륨;

SL = 500; - 손실 수준 설정;

TP = 500; - 이익 수준 설정;

dev = 30; - 슬리피지;

level_p = 5; - BUY 포지션에 대한 ADX 지표의 +DI 라인 교차 수준;

level_m = 5; - SELL 포지션에 대한 ADX 지표의 -DI 라인 교차 레벨;



