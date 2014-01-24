代码库部分
ytg_ADX_V1 - MetaTrader 5EA

Iurii Tokman
这款 EA 设计用来在 MetaTrader 5 客户终端中, 针对任意货币对, 以及任意时间帧进行交易。

交易策略如下:

  • 当进行交易时, 它会检查 ADX 指标 的值。
  • 对于开多单, 这条 +DI 线应该自下向上穿越指定级别;
  • 对于开空单, 这条 -DI 线应该自上向下穿越指定级别。

输入参数:

  • TimeFrames = 0; - ADX 指标时间帧;
  • shift = 1; - ADX 指标位移;
  • adx_period = 28; - ADX 指标周期;
  • MAGIC = 2899; - EA 魔幻号码;
  • Lots = 0.1; - 仓位交易量;
  • SL = 500; - 止损;
  • TP = 500; - 止盈;
  • dev = 30; - 滑点;
  • level_p = 5; - 买操作的 +DI 和 ADX 交叉的位置;
  • level_m = 5; - 卖操作的 -DI 和 ADX 交叉位置;


ytg_ADX_V1


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/197

