ytg_ADX_V1

这款 EA 设计用来在 MetaTrader 5 客户终端中, 针对任意货币对, 以及任意时间帧进行交易。
交易策略如下:
- 当进行交易时, 它会检查 ADX 指标 的值。
- 对于开多单, 这条 +DI 线应该自下向上穿越指定级别;
- 对于开空单, 这条 -DI 线应该自上向下穿越指定级别。
输入参数:
- TimeFrames = 0; - ADX 指标时间帧;
- shift = 1; - ADX 指标位移;
- adx_period = 28; - ADX 指标周期;
- MAGIC = 2899; - EA 魔幻号码;
- Lots = 0.1; - 仓位交易量;
- SL = 500; - 止损;
- TP = 500; - 止盈;
- dev = 30; - 滑点;
- level_p = 5; - 买操作的 +DI 和 ADX 交叉的位置;
- level_m = 5; - 卖操作的 -DI 和 ADX 交叉位置;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/197
