Perceptron With 5 indicators - MetaTrader 5용 expert
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
퍼셉트론 모델 사용: 5개의 지표로 작업하는 5개의 NN, 각 NN 사용자는 서로 다른 지표 조합을 사용합니다.
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
- nn2 = ind1, ind3, ind4, ind5;
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
- nn5 = ind1, ind2, ind3, ind4.
1개의 NN이 5개의 NN과 함께 작동합니다. 각 NN과 각 IND에는 Height가 있으며, 이는 이 IND/NN의 신호가 양호한지 여부를 나타냅니다.EX:
주문 매수
- NN1은 매수를 나타냅니다;
- NN2는 매수를 나타냅니다;
- NN3은 매도를 나타냅니다;
- NN4는 매수를 나타냅니다;
- NN5는 매도를 나타냅니다.
백 테스트에서는 학습 기간이 있으며, 곧 수익을 창출하기 시작합니다.
실거래에 사용하지 마세요!! 학습용으로만 사용하세요,
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/193
