퍼셉트론 모델 사용: 5개의 지표로 작업하는 5개의 NN, 각 NN 사용자는 서로 다른 지표 조합을 사용합니다.

NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;

nn2 = ind1, ind3, ind4, ind5;

NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;

NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;

nn5 = ind1, ind2, ind3, ind4.

1개의 NN이 5개의 NN과 함께 작동합니다. 각 NN과 각 IND에는 Height가 있으며, 이는 이 IND/NN의 신호가 양호한지 여부를 나타냅니다.

NN1은 매수를 나타냅니다;

NN2는 매수를 나타냅니다;

NN3은 매도를 나타냅니다;

NN4는 매수를 나타냅니다;

NN5는 매도를 나타냅니다.

EX:주문 매수각 NN의 결과도 마찬가지이며, 결국 많은 작업 끝에 시스템은 지표와 NN의 최상의 조합을 맞출 것입니다.



백 테스트에서는 학습 기간이 있으며, 곧 수익을 창출하기 시작합니다.

실거래에 사용하지 마세요!! 학습용으로만 사용하세요,