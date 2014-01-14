CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Smoothed Accelerator - indicador para MetaTrader 5

Victor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1565
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
vacc_01.mq5 (3.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador dibuja el valor suavizado de la siguiente expresión:

Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),

donde ExtPeriodAcc es el periodo del acelerador, definido en el parámetro de entrada "Acc period".

El suavizado se realiza mediate cuatro pasadas de una EMA con un periodo, definido en el parámetro de entrada "MA period".

Parámetros de entrada:

  • Acc period – periodo del acelerador;
  • MA period – periodo de promediado;
  • N History - número de barras a dibujar.

Smoothed Accelerator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/192

Posición en el canal Posición en el canal

El indicador muestra la posición del precio actual dentro de un canal.

Perceptrón con 5 indicadores Perceptrón con 5 indicadores

Usando Perceptrón con Aprendizaje Automático

The scripts for opening short positions The scripts for opening short positions

Estos scripts están diseñados para vender con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actual

MedianPriceChart MedianPriceChart

Este indicador muestra el gráfico del precio mediano.