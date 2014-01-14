Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Smoothed Accelerator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1565
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador dibuja el valor suavizado de la siguiente expresión:
Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),
donde ExtPeriodAcc es el periodo del acelerador, definido en el parámetro de entrada "Acc period".
El suavizado se realiza mediate cuatro pasadas de una EMA con un periodo, definido en el parámetro de entrada "MA period".
Parámetros de entrada:
- Acc period – periodo del acelerador;
- MA period – periodo de promediado;
- N History - número de barras a dibujar.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/192
Posición en el canal
El indicador muestra la posición del precio actual dentro de un canal.Perceptrón con 5 indicadores
Usando Perceptrón con Aprendizaje Automático
The scripts for opening short positions
Estos scripts están diseñados para vender con valores fijos en puntos de Stop Loss y Take Profit del precio actualMedianPriceChart
Este indicador muestra el gráfico del precio mediano.