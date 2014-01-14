Smoothed Accelerator

Este indicador dibuja el valor suavizado de la siguiente expresión:



Out[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]),



donde ExtPeriodAcc es el periodo del acelerador, definido en el parámetro de entrada "Acc period".

El suavizado se realiza mediate cuatro pasadas de una EMA con un periodo, definido en el parámetro de entrada "MA period".



Parámetros de entrada: