Perceptron com 5 indicadores

Utilizando o modelo Perceptron: 5 redes neurais (NN) trabalhando com 5 indicadores, cada NN usa uma combinação diferente de indicadores.

NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;

NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;

NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;

NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;

NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.

1 NN trabalhando com 5 NN´s. Cada NN e cada indicador (IND) possui um peso, indicando se o sinal de IND/NN é bom ou ruim.

NN1 indicou compra;

NN2 indicou compra;

NN3 indicou venda;

NN4 indicou compra;

NN5 indicou venda.

EX:Ordem de compra

Se teve lucro na operação indicada, os NN´s que indicaram compra aumentarão de peso e os que indicaram venda terão seus pesos diminuídos. Se houve perdas, os NN's que indicaram compra perderão peso nas tomadas de decisões e os que indicaram venda terão seus pesos aumentados. Desta forma, como em qualquer NN, após realizar várias operações, o sistema encontrará a melhor combinação de indicadores e NN´s.



Quando os testes são realizados com dados históricos, observa-se que, após um período de aprendizagem, o sistema começa a gerar lucros.

Não utilize-o em uma conta real!! apenas como aprendizado.