CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Perceptron com 5 indicadores - expert para MetaTrader 5

Rafael Maia de Amorim | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3159
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Utilizando o modelo Perceptron: 5 redes neurais (NN) trabalhando com 5 indicadores, cada NN usa uma combinação diferente de indicadores.

  • NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
  • NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
  • NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
  • NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
  • NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.

1 NN trabalhando com 5 NN´s. Cada NN e cada indicador (IND) possui um peso, indicando se o sinal de IND/NN é bom ou ruim.

EX:
Ordem de compra
  • NN1 indicou compra;
  • NN2 indicou compra;
  • NN3 indicou venda;
  • NN4 indicou compra;
  • NN5 indicou venda.

Se teve lucro na operação indicada, os NN´s que indicaram compra aumentarão de peso e os que indicaram venda terão seus pesos diminuídos. Se houve perdas, os NN's que indicaram compra perderão peso nas tomadas de decisões e os que indicaram venda terão seus pesos aumentados. Desta forma, como em qualquer NN, após realizar várias operações, o sistema encontrará a melhor combinação de indicadores e NN´s.

Quando os testes são realizados com dados históricos, observa-se que, após um período de aprendizagem, o sistema começa a gerar lucros.

Perceptron com 5 indicadores

Não utilize-o em uma conta real!! apenas como aprendizado.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/193

Oscilador Ichimoku Oscilador Ichimoku

Oscilador baseado no indicador Ichimoku.

ytg_ADX_V1 ytg_ADX_V1

Ele utiliza os valore do indicador ADX para negociação.

Posição no canal Posição no canal

O indicador mostra a posição do preço atual dentro de um canal.

Canal de Hodrick-Prescott Canal de Hodrick-Prescott

O indicador traça um canal de preço usando o filtro de Hodrick-Prescott.