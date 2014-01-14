Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Perceptron com 5 indicadores - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3159
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Utilizando o modelo Perceptron: 5 redes neurais (NN) trabalhando com 5 indicadores, cada NN usa uma combinação diferente de indicadores.
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
- NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
- NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.
1 NN trabalhando com 5 NN´s. Cada NN e cada indicador (IND) possui um peso, indicando se o sinal de IND/NN é bom ou ruim.EX:
Ordem de compra
- NN1 indicou compra;
- NN2 indicou compra;
- NN3 indicou venda;
- NN4 indicou compra;
- NN5 indicou venda.
Se teve lucro na operação indicada, os NN´s que indicaram compra aumentarão de peso e os que indicaram venda terão seus pesos diminuídos. Se houve perdas, os NN's que indicaram compra perderão peso nas tomadas de decisões e os que indicaram venda terão seus pesos aumentados. Desta forma, como em qualquer NN, após realizar várias operações, o sistema encontrará a melhor combinação de indicadores e NN´s.
Quando os testes são realizados com dados históricos, observa-se que, após um período de aprendizagem, o sistema começa a gerar lucros.
Não utilize-o em uma conta real!! apenas como aprendizado.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/193
Oscilador baseado no indicador Ichimoku.ytg_ADX_V1
Ele utiliza os valore do indicador ADX para negociação.
O indicador mostra a posição do preço atual dentro de um canal.Canal de Hodrick-Prescott
O indicador traça um canal de preço usando o filtro de Hodrick-Prescott.