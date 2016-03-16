5インディケータ付パーセプトロン

内容



パーセプトロンモデルを用い、5 NNは5インディケータを操作し、各NNは異なる組み合わせでのOSインディケータを使用します。

NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;

NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;

NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;

NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;

NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.

1 NNが5NNを作業します。各NNとINDにはHeight（高さ）があり、これがシグナルが良好であるかどうかを示します。

NN1が買を示す

NN2が買を示す

NN3が売を示す

NN4が買を示す

NN5が売を示す

例：買い注文

利益がある場合、買を示したNNの加重が増加し、売を示したNNの加重が減少します。損失がある場合、買を示したNNの加重は減少し、売を示したNNの加重が増加します。各NNの結果がこのようで、最終的に、多くの操作の後、システムはインディケータとNNの最適な組み合わせを見出すでしょう。



バックテストでは、学習の期間があり、その後すぐに利益が生成されるようになります。

ライブ取引では使用しないでください！教育のためのみ。