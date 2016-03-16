無料でロボットをダウンロードする方法を見る
5インディケータ付パーセプトロン - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
パーセプトロンモデルを用い、5 NNは5インディケータを操作し、各NNは異なる組み合わせでのOSインディケータを使用します。
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
- NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
- NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.
1 NNが5NNを作業します。各NNとINDにはHeight（高さ）があり、これがシグナルが良好であるかどうかを示します。例：
買い注文
- NN1が買を示す
- NN2が買を示す
- NN3が売を示す
- NN4が買を示す
- NN5が売を示す
利益がある場合、買を示したNNの加重が増加し、売を示したNNの加重が減少します。損失がある場合、買を示したNNの加重は減少し、売を示したNNの加重が増加します。各NNの結果がこのようで、最終的に、多くの操作の後、システムはインディケータとNNの最適な組み合わせを見出すでしょう。
バックテストでは、学習の期間があり、その後すぐに利益が生成されるようになります。
ライブ取引では使用しないでください！教育のためのみ。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/193
