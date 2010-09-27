Ставь лайки и следи за новостями
Perceptron With 5 indicators - эксперт для MetaTrader 5
- 4859
Пример использования модели перцептрона.
Используются 5 нейросетей с 5 индикаторами.
Каждая нейросеть использует различные комбинации индикаторов:
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5
- NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5
- NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4
Для работы с этими 5 нейросетями используется еще одна нейросеть.
У каждой нейросети и каждого индикатора есть высота (Height), показывающая степень выраженности сигнала IND/NN.Пример: order buy
- NN1: buy
- NN2: buy
- NN3: sell
- NN4: buy
- NN5: sell
При тестировании на истории присутствует период обучения, вскоре после которого начинает появляться прибыль.
Используйте советник для обучения, не рекомендуется его использование в реальной торговле.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/193
