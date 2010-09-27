CodeBaseРазделы
Perceptron With 5 indicators - эксперт для MetaTrader 5

Пример использования модели перцептрона.

Используются 5 нейросетей с 5 индикаторами.

Каждая нейросеть использует различные комбинации индикаторов:

  • NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5
  • NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5
  • NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5
  • NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5
  • NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4

Для работы с этими 5 нейросетями используется еще одна нейросеть.

У каждой нейросети и каждого индикатора есть высота (Height), показывающая степень выраженности сигнала IND/NN.

Пример: order buy
  • NN1: buy
  • NN2: buy
  • NN3: sell
  • NN4: buy
  • NN5: sell
В конце, после множества операций, система будет использовать наилучшее сочетание индикаторов и нейросетей.

При тестировании на истории присутствует период обучения, вскоре после которого начинает появляться прибыль.

Perceptron With 5 indicators

Используйте советник для обучения, не рекомендуется его использование в реальной торговле.

