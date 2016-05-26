und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Perceptron With 5 indicators - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1255
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Beispiel für die Verwendung des Perzeptron-Modells.
Es werden 5 neuronale Netze mit 5 Indikatoren verwendet.
Jedes neuronale Netz verwendet verschiedene Kombinationen der Indikatoren:
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5
- NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5
- NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4
Für die Arbeit mit diesen fünf wird ein weiteres neuronales Netz eingesetzt.
Jedes neuronale Netz und jeder Indikator haben eine Höhe (Height), die die Qualität des Signals von diesen IND/NN anzeigt.Beispiel: order buy
- NN1: buy
- NN2: buy
- NN3: sell
- NN4: buy
- NN5: sell
Beim Testen anhand historischer Daten gibt es eine Lernphase, nach der man beginnt, Profite zu erzielen.
Der Expert Advisor passt gut zum Lernen, verwenden Sie ihn aber nicht im realen Handel.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/193
Smooth Accelerator.Hodrick-Prescott Channel
Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und verwendet dabei den Hodrick-Prescott-Filter.
LED Balkenindikator, zeigt die Position des Preises in einem Kanal an.IchimokuOscillator
Der Oszillator basiert auf dem Ichimoku Indikator.