CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Perceptron With 5 indicators - Experte für den MetaTrader 5

Rafael Maia de Amorim | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1255
Rating:
(38)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
perceptron.mq5 (49.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Beispiel für die Verwendung des Perzeptron-Modells.

Es werden 5 neuronale Netze mit 5 Indikatoren verwendet.

Jedes neuronale Netz verwendet verschiedene Kombinationen der Indikatoren:

  • NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5
  • NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5
  • NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5
  • NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5
  • NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4

Für die Arbeit mit diesen fünf wird ein weiteres neuronales Netz eingesetzt.

Jedes neuronale Netz und jeder Indikator haben eine Höhe (Height), die die Qualität des Signals von diesen IND/NN anzeigt.

Beispiel: order buy
  • NN1: buy
  • NN2: buy
  • NN3: sell
  • NN4: buy
  • NN5: sell
Nach vielen Operationen wird das System die beste Kombination von Indikatoren und neuronalen Netzen verwenden.

Beim Testen anhand historischer Daten gibt es eine Lernphase, nach der man beginnt, Profite zu erzielen.

Perceptron With 5 indicators

Der Expert Advisor passt gut zum Lernen, verwenden Sie ihn aber nicht im realen Handel.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/193

Smooth Accelerator Smooth Accelerator

Smooth Accelerator.

Hodrick-Prescott Channel Hodrick-Prescott Channel

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und verwendet dabei den Hodrick-Prescott-Filter.

Position in channel Position in channel

LED Balkenindikator, zeigt die Position des Preises in einem Kanal an.

IchimokuOscillator IchimokuOscillator

Der Oszillator basiert auf dem Ichimoku Indikator.