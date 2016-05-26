Perceptron With 5 indicators

Ein Beispiel für die Verwendung des Perzeptron-Modells.

Es werden 5 neuronale Netze mit 5 Indikatoren verwendet.

Jedes neuronale Netz verwendet verschiedene Kombinationen der Indikatoren:



NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5

NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5

NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5

NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5

NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4

Für die Arbeit mit diesen fünf wird ein weiteres neuronales Netz eingesetzt.

Jedes neuronale Netz und jeder Indikator haben eine Höhe (Height), die die Qualität des Signals von diesen IND/NN anzeigt.

NN1: buy

NN2: buy

NN3: sell

NN4: buy

NN5: sell

Beispiel: order buyNach vielen Operationen wird das System die beste Kombination von Indikatoren und neuronalen Netzen verwenden.

Beim Testen anhand historischer Daten gibt es eine Lernphase, nach der man beginnt, Profite zu erzielen.







Der Expert Advisor passt gut zum Lernen, verwenden Sie ihn aber nicht im realen Handel.