使用感知模型: 5 NN (神经网络) 与五指标协同工作, 每个 NN 使用一个不同振荡指标的组合。

NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;

NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;

NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;

NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;

NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.

1 NN 与 5 NN 的工作。指标中, 无论此 IND/NN 的信号好坏, 每个 NN 和每个 IND ( 指标) 均有高度。

NN1 指标买;

NN2 指标买;

NN3 指标卖;

NN4 指标买;

NN5 指标卖.

例如:买单

若操作有盈利, 则 NN 做出买操作赚太多已经养成了肥胖儿的决定, 并指示出卖来减肥。若亏损, 则 NN 显示买操作导致损失太多重量, 并指示需要卖来增重的决定。所以这是每个 NN 的结果, 最后, 经许多操作之后, 系统将命中最佳指标组合和 NN。



在回侧时会有学习周期, 并将很快开始盈利。

不要使用在真实交易中!!仅用于学习,