请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
使用感知模型: 5 NN (神经网络) 与五指标协同工作, 每个 NN 使用一个不同振荡指标的组合。
- NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
- NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
- NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
- NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
- NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.
1 NN 与 5 NN 的工作。指标中, 无论此 IND/NN 的信号好坏, 每个 NN 和每个 IND ( 指标) 均有高度。例如:
买单
- NN1 指标买;
- NN2 指标买;
- NN3 指标卖;
- NN4 指标买;
- NN5 指标卖.
若操作有盈利, 则 NN 做出买操作赚太多已经养成了肥胖儿的决定, 并指示出卖来减肥。若亏损, 则 NN 显示买操作导致损失太多重量, 并指示需要卖来增重的决定。所以这是每个 NN 的结果, 最后, 经许多操作之后, 系统将命中最佳指标组合和 NN。
在回侧时会有学习周期, 并将很快开始盈利。
不要使用在真实交易中!!仅用于学习,
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/193
平滑加速器
平滑加速器Hodrick-Prescott 通道
本指标使用 Hodrick-Prescott 滤波器绘制价格通道。
通道中的位置
本指标显示当前价格在通道中位置。Ichimoku 振荡器
这款振荡器, 基于 Ichimoku 指标。