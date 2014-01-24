代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

五指标感知 - MetaTrader 5EA

Rafael Maia de Amorim | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2865
等级:
(38)
已发布:
已更新:
perceptron.mq5 (49.59 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用感知模型: 5 NN (神经网络) 与五指标协同工作, 每个 NN 使用一个不同振荡指标的组合。

  • NN1 = IND2, IND3, IND4, IND5;
  • NN2 = IND1, IND3, IND4, IND5;
  • NN3 = IND1, IND2, IND4, IND5;
  • NN4 = IND1, IND2, IND3, IND5;
  • NN5 = IND1, IND2, IND3, IND4.

1 NN 与 5 NN 的工作。指标中, 无论此 IND/NN 的信号好坏, 每个 NN 和每个 IND ( 指标) 均有高度。

例如:
买单
  • NN1 指标买;
  • NN2 指标买;
  • NN3 指标卖;
  • NN4 指标买;
  • NN5 指标卖.

若操作有盈利, 则 NN 做出买操作赚太多已经养成了肥胖儿的决定, 并指示出卖来减肥。若亏损, 则 NN 显示买操作导致损失太多重量, 并指示需要卖来增重的决定。所以这是每个 NN 的结果, 最后, 经许多操作之后, 系统将命中最佳指标组合和 NN。

在回侧时会有学习周期, 并将很快开始盈利。


五指标感知


不要使用在真实交易中!!仅用于学习,

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/193

平滑加速器 平滑加速器

平滑加速器

Hodrick-Prescott 通道 Hodrick-Prescott 通道

本指标使用 Hodrick-Prescott 滤波器绘制价格通道。

通道中的位置 通道中的位置

本指标显示当前价格在通道中位置。

Ichimoku 振荡器 Ichimoku 振荡器

这款振荡器, 基于 Ichimoku 指标。