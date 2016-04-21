Dieser Oszillator stellt die MQL5 Version des ZeroLag MACD Indikators dar, veröffentlicht im russischen Bereich der MQL4 CodeBase.

Dieser Indikator signalisiert im Vergleich zum Standard MACD einige Balken früher und seine Divergenz ist viel klarer.

Abbildung:



Berechnung:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));



ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);



wobei:

