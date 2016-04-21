CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZeroLag MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Dieser Oszillator stellt die MQL5 Version des ZeroLag MACD Indikators dar, veröffentlicht im russischen Bereich der MQL4 CodeBase.

Dieser Indikator signalisiert im Vergleich zum Standard MACD einige Balken früher und seine Divergenz ist viel klarer.

Abbildung:

ZeroLag MACD 

Berechnung:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

wobei:

  • EMA - Exponential Moving Average
  • Close - Schlusskurs des Balkens
  • FP - Periode für den schnellen EMA
  • SP - Periode für den langsamen EMA
  • SigP - Periode für den Signal-MA.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/170

