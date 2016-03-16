コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZeroLag MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andriy Voitenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1964
評価:
(42)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

これは、MQL4コードベースのロシア語セクションに公開されたZeroLag MACDインディケータのMQL5版です。

このインディケータは、標準のMACDと比べてシグナルを２，３足早く提供し、 拡散がはるかに明確です。

ZeroLag MACD 

計算

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

ここで：

  • EMA - 指数移動平均
  • Close - バーの終値
  • FP - 高速移動平均の期間
  • SP - 低速移動平均の期間
  • SigP - シグナル移動平均の期間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/170

MQL5でのソケット操作 MQL5でのソケット操作

このライブラリを使用すると、MetaTrader 5 から外部のサーバアプリケーションに リアルタイム相場を転送することができます。

MQL5のキーワードとエイリアス MQL5のキーワードとエイリアス

自動変換に使われるMQL5キーワードとエイリアスが提示されています。

AlfOs AlfOs

これは、可変インデックスダイナミック平均を持ったOsMA に似たオシレータです。

注文作業を簡素化する関数 注文作業を簡素化する関数

私たちが考えたいのはアルゴリズムおよび方法で、構文と値や注文の仕方ではありません。ここに、MQL5でポジションを管理するための簡単な関数があります。