記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZeroLag MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
これは、MQL4コードベースのロシア語セクションに公開されたZeroLag MACDインディケータのMQL5版です。
このインディケータは、標準のMACDと比べてシグナルを２，３足早く提供し、 拡散がはるかに明確です。
計算
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
ここで：
- EMA - 指数移動平均
- Close - バーの終値
- FP - 高速移動平均の期間
- SP - 低速移動平均の期間
- SigP - シグナル移動平均の期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/170
