ZeroLag MACD 

用于自动替换和展示的MQL5关键字和别名.

本函数库将使您在MetaTrader 5和外部服务器应用程序之间传输报价信息.

这是一个振荡指标, 和含有变量索引的动态平均OsMA类似.

我们所希望的是思考算法和方法, 而不是如何下单的语法和数值. 这里给您提供使用MQL5管理仓位的函数.