本振荡指标是ZeroLag MACD指标的MQL5版本, 前者发布于俄语版的 MQL4 代码库中.
和标准 MACD相比, 本指标在几个柱之前提供信号, 并且其中的背离非常清楚.
计算:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
其中:
- EMA - 指数移动平均;
- Close - 柱的收盘价;
- FP - 快速移动平均周期数;
- SP - 慢速移动平均周期数;
- SigP - 信号移动平均周期数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/170
