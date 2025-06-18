코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

제로 지연의 MACD - MetaTrader 5용 지표

Andriy Voitenko | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
117
평가:
(42)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

제로래그 MACD 인디케이터는 지연이 없는 MACD (이동평균 수렴/발산) 인디케이터입니다.

표준 MACD와 비교했을 때, 제로래그 MACD 인디케이터는 몇 바 더 일찍 신호를 제공하고 발산/발산이 더 뚜렷합니다.

이 오실레이터는 제로래그 MACD를 MQL5로 변환한 것입니다.

제로래그 MACD

계산:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;

제로래그 MACD 신호(i) = 2*EMA( 제로래그 MACD(i), 시그피, i) - EMA(EMA( 제로래그 MACD(i), 시그피, i), 시그피, i);

여기서

  • EMA - 지수 이동 평균;
  • 종가 - 바 종가;
  • FP - 빠른 이동 평균의 기간;
  • SP - 느린 이동 평균 기간;
  • SigP - 신호 이동 평균의 기간;

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/170

Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5 Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5

여러 트레이딩 로봇을 동시에 실행하든 하나의 정교한 전략만 실행하든 각 전문가 자문가의 성과를 추적하는 것은 의외로 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 메타트레이더 5(MT5)는 "도구 상자"에 주문과 포지션을 편리하게 표시하지만 여러 로봇이 같은 계좌를 공유하면 어떤 EA가 수익 또는 손실을 내고 있는지 알기 어려워집니다. 단일 계좌에 수십 또는 수백 개의 거래가 있을 수 있고, 각각 다른 EA가 개설한 거래가 있을 수 있으므로 한 로봇의 결과를 다른 로봇과 구분하기 어렵습니다.

캔들 카운터 캔들 카운터

캔들 카운터는 트레이더가 차트에서 막대 순서를 시각화하고 분석할 수 있도록 설계된 강력하고 다재다능한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 차트에서 각 캔들에 자동으로 번호를 매기므로 특정 캔들을 쉽게 추적하고 패턴을 식별하며 정확한 트레이딩 전략을 구현할 수 있습니다.

MACD Histogram, multi-color [v04] MACD Histogram, multi-color [v04]

MACD 라인, 신호 라인 및 멀티 컬러 히스토그램이 있는 MACD 인디케이터.

MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color [v03] MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color [v03]

히스토그램이 있는 MACD 지표는 모든 차트 주기(현재 차트 주기보다 높거나 낮은 주기)에 적용할 수 있습니다.