제로 지연의 MACD - MetaTrader 5용 지표
제로래그 MACD 인디케이터는 지연이 없는 MACD (이동평균 수렴/발산) 인디케이터입니다.
표준 MACD와 비교했을 때, 제로래그 MACD 인디케이터는 몇 바 더 일찍 신호를 제공하고 발산/발산이 더 뚜렷합니다.
이 오실레이터는 제로래그 MACD를 MQL5로 변환한 것입니다.
계산:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
제로래그 MACD 신호(i) = 2*EMA( 제로래그 MACD(i), 시그피, i) - EMA(EMA( 제로래그 MACD(i), 시그피, i), 시그피, i);
여기서
- EMA - 지수 이동 평균;
- 종가 - 바 종가;
- FP - 빠른 이동 평균의 기간;
- SP - 느린 이동 평균 기간;
- SigP - 신호 이동 평균의 기간;
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/170
