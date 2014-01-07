Bill Williams propone la idea de este indicador en su libro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" (Nuevas Dimensiones de Trading).



Muestra la "cuarta dimensión" del mercado. Pinta los gráficos de barras de diferentes colores (verde, gris y rojo) en función del momento actual (primera derivada) y la aceleración del precio (segunda derivada), calculados, respectivamente, por el Awesome Oscillator (AO, Oscilador Impresionante) y el Accelerator Oscillator (AC, Oscilador de Aceleración).

Indicador BW-ZoneTrade



Cálculo:

