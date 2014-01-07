Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BW-ZoneTrade - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3857
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Bill Williams propone la idea de este indicador en su libro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" (Nuevas Dimensiones de Trading).
Muestra la "cuarta dimensión" del mercado. Pinta los gráficos de barras de diferentes colores (verde, gris y rojo) en función del momento actual (primera derivada) y la aceleración del precio (segunda derivada), calculados, respectivamente, por el Awesome Oscillator (AO, Oscilador Impresionante) y el Accelerator Oscillator (AC, Oscilador de Aceleración).
Indicador BW-ZoneTrade
Cálculo:
- si AC y AО son verdes, significa zona verde;
- si AC y AО son rojos, significa zona roja;
- si АС y АО son de diferente color, significa zona gris.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17
El indicador Bulls Power mide el equilibrio de la fuerza de los compradores (los toros).Bears Power
El indicador Bears Power mide el equilibrio de la fuerza de los vendedores (los osos).
El indicador técnico Commodity Channel Index (CCI) mide la desviación del precio de un instrumento financiero de su precio medio estadístico.Chaikin Oscillator (CHO)
El Chaikin Oscillator (CHO, Oscilador de Chaikin) es la diferencia de las medias móviles del indicador Acumulación/Distribución.