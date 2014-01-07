CodeBaseSecciones
al bolsillo
BW-ZoneTrade - indicador para MetaTrader 5

Bill Williams propone la idea de este indicador en su libro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" (Nuevas Dimensiones de Trading).

Muestra la "cuarta dimensión" del mercado. Pinta los gráficos de barras de diferentes colores (verde, gris y rojo) en función del momento actual (primera derivada) y la aceleración del precio (segunda derivada), calculados, respectivamente, por el Awesome Oscillator (AO, Oscilador Impresionante) y el Accelerator Oscillator (AC, Oscilador de Aceleración).

Indicador Bill Williams-ZoneTrade

Indicador BW-ZoneTrade

Cálculo:

  • si AC y AО son verdes, significa zona verde;
  • si AC y AО son rojos, significa zona roja;
  • si АС y АО son de diferente color, significa zona gris.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17

