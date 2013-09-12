请观看如何免费下载自动交易
这个指标的概念由Bill Williams在其“交易新空间：如何用混沌法在证券，债券和商品市场上获利”一书中提出。
它展现出市场的“第四维”，根据当前市场的动能（一阶导数）和价格加速度（二阶导数），它们分别由Awesome Oscillator（AO）和Accelerator Oscillator（AC）计算得到。该指标用不同的颜色绘制柱形图（绿色、灰色和红色）。
BW-ZoneTrade 指标
计算：
- 如果AC和AO都为绿色，这代表绿色区域；
- 如果AC和AO都是红色，这代表红色区域；
- 如果AC和AO颜色不同，这代表灰色区域。
