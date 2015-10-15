コードベースセクション
BW-ZoneTrade - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターの考え方は、ビルウィリアムズ氏の著書 "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities"によって提唱されました。

これは市場における"４つ目の次元"を示します。現在相場のモメンタムとオーサムオシレーターによって計算される価格のアクセルレーションAccelerator Oscillatorによって、異なる色（緑、灰色、赤）でバーチャートを形成します。

Bill Williams-ZoneTrade indicator

BW-ZoneTrade indicator

計算:

  • もし АС と АО が緑なら、緑ゾーンを意味する。;
  • もし АС と АО が赤なら、赤ゾーンを意味する。;
  • もし АС と АО が異なる色なら、灰色ゾーンを意味する。

Bulls Power Bulls Power

ブルパワーはブルの強度バランスを測るインジケーターです。

Bears Power Bears Power

ベアパワーはベアの強度バランスを測るインジケーターです。

Commodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI)

商品チャネル指数 (CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

チャイキンオシレーター (CHO) は、アキュムレーション/ディストリビューションの移動平均の差です。