ベアパワーはベアの強度バランスを測るインジケーターです。

ブルパワーはブルの強度バランスを測るインジケーターです。

商品チャネル指数 (CCI) は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。

チャイキンオシレーター (CHO) は、アキュムレーション/ディストリビューションの移動平均の差です。