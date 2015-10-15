無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BW-ZoneTrade - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターの考え方は、ビルウィリアムズ氏の著書 "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities"によって提唱されました。
これは市場における"４つ目の次元"を示します。現在相場のモメンタムとオーサムオシレーターによって計算される価格のアクセルレーションAccelerator Oscillatorによって、異なる色（緑、灰色、赤）でバーチャートを形成します。
BW-ZoneTrade indicator
計算:
- もし АС と АО が緑なら、緑ゾーンを意味する。;
- もし АС と АО が赤なら、赤ゾーンを意味する。;
- もし АС と АО が異なる色なら、灰色ゾーンを意味する。
