Cada sesión de trading es una lucha de los compradores ("toros"), los que intentan subir el precio, contra los vendedores ("osos") que lo empujan hacia abajo. En función de qué parte ha salido ganadora, la jornada se termina con un precio más alto o más bajo en comparación con la sesión anterior. Y los resultados intermedios, en primer lugar el precio máximo y el mínimo, permiten juzgar sobre cómo se va desarrollando la lucha a lo largo de la jornada.



La tarea de estimación del balance de fuerzas de los "osos" es muy importante, ya que el cambio de este balance es una de las primeras señales que permiten acertar el posible cambio de tendencia. Esta tarea se resuelve mediante el oscilador Bears Power desarrollado por Alexander Elder y descrito en su libro "Vivir del Trading". Durante el desarrollo de su oscilador, Elder se basó en las siguientes premisas:



la media móvil es un acuerdo sobre el precio entre los vendedores y los compradores durante un determinado período de tiempo,

el precio mínimo refleja la fuerza máxima de los vendedores durante la jornada.



Basándose en estas premisas, Elder desarrolló el Bears Power como la diferencia entre el precio mínimo y la media móvil exponencial de 13 períodos (LOW - EMA).



Aplicación:



Es mejor utilizar este indicador junto con uno de los indicadores de tendencia (normalmente suele ser la media móvil):



si el indicador de tendencia tiene la dirección alcista y el índice de la fuerza de los osos está bajo cero, pero va creciendo, se trata de una señal de compra;

es deseable que en este caso se forme la divergencia de las bases en el gráfico del indicador.

Cálculo:



La primera fase del cálculo de este indicador es el cálculo de la media móvil exponencial (como regla, se recomienda utilizar la de 13 períodos).

BEARS = LOW - EMA



donde:



BEARS - fuerza de los osos;

LOW - precio mínimo de la barra actual;

EMA - Media Móvil Exponencial.



Durante la tendencia bajista el LOW es más bajo que la EMA, por eso la fuerza de los osos es menos de cero, y el histograma se sitúa por debajo de la línea cero. Si durante la subida de precios el LOW se sitúa por encima de la EMA, la fuerza de los osos es más de cero y su histograma sube por encima de la línea cero.