Идея индикатора "BW-ZoneTrade" изложена в главе "Торговля в зонах" книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов".

Индикатор показывает "четвертое измерение" - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).

Индикатор Trade Zones Билла Вильямса



Расчет:

