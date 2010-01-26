CodeBaseРазделы
Индикаторы

BW-ZoneTrade - индикатор для MetaTrader 5

Просмотров:
9652
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
Обновлен:
Идея индикатора "BW-ZoneTrade" изложена в главе "Торговля в зонах" книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов".

Индикатор показывает "четвертое измерение" - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).

Расчет:

  • Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне;
  • Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне;
  • Если столбцы АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона).
