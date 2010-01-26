Ставь лайки и следи за новостями
BW-ZoneTrade - индикатор для MetaTrader 5
- 9652
Идея индикатора "BW-ZoneTrade" изложена в главе "Торговля в зонах" книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов".
Индикатор показывает "четвертое измерение" - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).
Индикатор Trade Zones Билла Вильямса
Расчет:
- Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне;
- Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне;
- Если столбцы АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона).
Осциллятор Bulls Power измеряет баланс силы "быков". Изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции.Bears Power
Осциллятор Bears Power измеряет баланс силы "медведей". Изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции.
Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены.Chaikin Oscillator (CHO)
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.