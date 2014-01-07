Cada sesión de trading es una lucha de los compradores ("toros"), los que intentan subir el precio, contra los vendedores ("osos") que lo empujan hacia abajo. En función de qué parte ha salido ganadora, la jornada se termina con un precio más alto o más bajo en comparación con la sesión anterior. Y los resultados intermedios, en primer lugar el precio máximo y el mínimo, permiten juzgar sobre cómo se va desarrollando la lucha a lo largo de la jornada.

La tarea de estimación del balance de fuerzas de los "toros" es muy importante, ya que el cambio de este balance es una de las primeras señales que permiten acertar el posible cambio de tendencia. Esta tarea se resuelve mediante el oscilador Bulls Power desarrollado por Alexander Elder y descrito en su libro "Vivir del Trading". Durante el desarrollo de su oscilador, Elder se basó en las siguientes premisas:



la media móvil es un acuerdo sobre el precio entre los vendedores y los compradores durante un determinado período de tiempo,

el precio máximo refleja la fuerza máxima de los compradores durante la jornada.



Basándose en estas premisas, Elder desarrolló el Bulls Power como la diferencia entre el precio máximo y la media móvil exponencial de 13 períodos (HIGH - EMA).



Aplicación



Es mejor utilizar este indicador junto con uno de los indicadores de tendencia (normalmente suele ser la media móvil):



si el indicador de tendencia tiene la dirección bajista y el índice de la fuerza de los toros está sobre cero, pero va decreciendo, se trata de una señal de venta;

es deseable que en este caso se forme la divergencia de los picos en el gráfico del indicador.







Cálculo:



La primera fase del cálculo de este indicador es el cálculo de la media móvil exponencial (como regla, se recomienda utilizar la de 13 períodos).

BULLS = HIGH - EMA



donde:



BULLS - fuerza de los toros;

HIGH - precio máximo de la barra actual;

EMA - Media Móvil Exponencial.



Durante la tendencia alcista el HIGH es más alto que la EMA, por eso la fuerza de los toros es más de cero, y el histograma se sitúa por encima de la línea cero. Si durante la bajada de los precios el HIGH se sitúa por debajo de la EMA, la fuerza de los toros es menos de cero y su histograma baja.