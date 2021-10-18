지표의 아이디어는 빌 윌리엄스의 책 "새로운 트레이딩 차원: 주식, 채권, 원자재 시장의 혼란에서 어떻게 수익을 낼 것인가" 에서 소개되었습니다.



지표는 "4차원"의 시장을 보여줍니다. 현재 시장 모멘텀(1차 미분계수)과 오썸 오실레이터 (AO) и가속기 발진기 (AC)으로부터 도출된 가격 가속도(2차 미분계수)에 따라 다양한 색상(녹색, 회색, 빨간색)으로 막대 차트를 그립니다.

BW-존 트레이드 지표



계산:

