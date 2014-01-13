CodeBaseSeções
BW-ZoneTrade - indicador para MetaTrader 5

A idéia deste indicador foi proposta por Bill Williams em seu livro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities".

Ele mostra a "quarta dimensão" do mercado - ele pinta os gráficos de barras com cores diferentes (verde, cinza e vermelho), dependendo do momento (momentum) atual do mercado (1ª derivada) e aceleração de preços (2ª derivada), que é calculado pelo Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).

Indicador Bill Williams-ZoneTrade

Indicador BW-ZoneTrade

Cálculo:

  • se АС e АО são verdes, significa que a zona é verde;
  • se АС e АО são vermelho, isso significa que a zona é vermelha;
  • se АС e АО têm cores diferentes, significa que a zona é cinza.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17

Bulls Power Bulls Power

O Indicador Bulls Power (Força dos Touros) mede o equilíbrio da força dos touros (compradora).

Bears Power Bears Power

O Indicador Bears Power (Força dos Ursos) mede o equilíbrio da força dos ursos (vendedora).

Commodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI)

O Indicador Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço de um instrumento financeiro de seu preço estatístico médio.

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

O Chaikin's Oscillator (CHO ou Oscilador de Chaikin) é a diferença das Médias Móveis do indicador Accumulation/Distribution.