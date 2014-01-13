Participe de nossa página de fãs
A idéia deste indicador foi proposta por Bill Williams em seu livro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities".
Ele mostra a "quarta dimensão" do mercado - ele pinta os gráficos de barras com cores diferentes (verde, cinza e vermelho), dependendo do momento (momentum) atual do mercado (1ª derivada) e aceleração de preços (2ª derivada), que é calculado pelo Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).
Cálculo:
- se АС e АО são verdes, significa que a zona é verde;
- se АС e АО são vermelho, isso significa que a zona é vermelha;
- se АС e АО têm cores diferentes, significa que a zona é cinza.
