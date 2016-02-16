Die Idee für diesen Indikator wurde von Bill Williams in seinem Buch "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" vorgestellt.



Er zeigt die "Vierte Dimension" des Marktes - er stellt die Chartbalken mit verschiedenen Farben (Grün, Grau und Rot) dar entsprechend des aktuellen Momentums (erste Ableitung) und der Kursbeschleunigung (zweite Ableitung), die durch den Awesome Oszillator (AO) und den Accelerator Oszillator (AC) ermittelt werden.

Abbildung:



BW-ZoneTrade Indikator



Berechnung:

