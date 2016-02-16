CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BW-ZoneTrade - Indikator für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
3066
Rating:
(48)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Idee für diesen Indikator wurde von Bill Williams in seinem Buch "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" vorgestellt.

Er zeigt die "Vierte Dimension" des Marktes - er stellt die Chartbalken mit verschiedenen Farben (Grün, Grau und Rot) dar entsprechend des aktuellen Momentums (erste Ableitung) und der Kursbeschleunigung (zweite Ableitung), die durch den Awesome Oszillator (AO) und den Accelerator Oszillator (AC) ermittelt werden.

Abbildung:

Bill Williams-ZoneTrade Indikator

BW-ZoneTrade Indikator

Berechnung:

  • Wenn АС und АО grün sind entspricht dies der grünen Zone.
  • Wenn АС und АО rot sind entspricht dies der roten Zone.
  • Wenn АС und АО verschiedene Farben haben entspricht dies der grauen Zone.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17

Bulls Power Bulls Power

Der Bulls Power Indikator bildet die Stärke der Bullen ab.

Bears Power Bears Power

Der Bears Power Indikator bildet die Stärke der Bären ab.

Commodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI)

Der Commodity Channel Index (CCI) bildet die Abweichung eines Rohstoffpreises von seinem durchschnittlichen statistischen Preis ab.

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

Der Chaikin's Oszillator (CHO) ist die Differenz aus Gleitenden Durchschnitten des Accumulation/Distribution.