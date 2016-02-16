und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BW-ZoneTrade - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 3066
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Idee für diesen Indikator wurde von Bill Williams in seinem Buch "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities" vorgestellt.
Er zeigt die "Vierte Dimension" des Marktes - er stellt die Chartbalken mit verschiedenen Farben (Grün, Grau und Rot) dar entsprechend des aktuellen Momentums (erste Ableitung) und der Kursbeschleunigung (zweite Ableitung), die durch den Awesome Oszillator (AO) und den Accelerator Oszillator (AC) ermittelt werden.
Abbildung:
BW-ZoneTrade Indikator
Berechnung:
- Wenn АС und АО grün sind entspricht dies der grünen Zone.
- Wenn АС und АО rot sind entspricht dies der roten Zone.
- Wenn АС und АО verschiedene Farben haben entspricht dies der grauen Zone.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17
Der Bulls Power Indikator bildet die Stärke der Bullen ab.Bears Power
Der Bears Power Indikator bildet die Stärke der Bären ab.
Der Commodity Channel Index (CCI) bildet die Abweichung eines Rohstoffpreises von seinem durchschnittlichen statistischen Preis ab.Chaikin Oscillator (CHO)
Der Chaikin's Oszillator (CHO) ist die Differenz aus Gleitenden Durchschnitten des Accumulation/Distribution.